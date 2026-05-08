El Gobierno mexicano acorta más de un mes el calendario escolar debido al Mundial

La Secretaría de Educación Pública de México anunció que se adelanta 40 días el cierre del ciclo escolar ante la inminencia del Mundial de Fútbol —cuyo evento comparte con Estados Unidos y Canadá— y por las altas temperaturas, aunque la presidenta, Claudia Sheinbaum, dijo que se trata de una propuesta que espera una decisión definitiva.

Sheinbaum explicó en conferencia de prensa que la iniciativa “viene de los estados de la República. Se juntaron en una reunión los secretarios de Educación de las entidades y a solicitud de maestros se pidió adelantar las vacaciones. Se tomó esta propuesta pero no hay calendario definido, porque es importante que los niños no pierdan clases”, según reportó el diario La Jornada.

La SEP comunicó el jueves 7 de mayo que el ciclo escolar 2025-2026 tendría un “ajuste” de 28 días hábiles de clases (un total de 40 días) en educación básica y media superior, y que el cierre del año lectivo será el 5 de junio, y no el 15 de julio como estaba previsto, por las altas temperaturas y el Mundial.

Según la SEP, la decisión se tomó durante la 64ª reunión nacional plenaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), encabezada por el secretario del ramo, Mario Delgado Carrillo.

No obstante, se detalló que los estudiantes serán convocados a reincorporarse para el fortalecimiento de aprendizajes del 17 al 28 de agosto, a fin de “no comprometer el desarrollo del plan y programas de estudio”.

En su comunicado, la Secretaría sostuvo que entre el 17 y el 28 de agosto se realizarán “dos semanas oficiales dedicadas al fortalecimiento de aprendizajes” para no “comprometer el desarrollo del plan” de estudios, y que el calendario 2026-2027 comenzará el 31 de agosto.

El anuncio llega en medio de una ola de calor que afecta a 24 de los 32 estados del país, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El reporte indica que Guerrero, en el sur, registrará temperaturas superiores a los 45 °C, mientras que estados del norte como Baja California y Sinaloa tendrán entre 40 y 45 °C.

La noticia sobre el ciclo escolar se conoce a poco más de un mes del inicio del Mundial, que arrancará el 11 de junio, y del que México será sede junto con Estados Unidos y Canadá.

En total, el país recibirá 13 partidos: cinco en la Ciudad de México, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey. Autoridades de esas localidades reconocen que la llegada de miles de turistas y las actividades económicas y recreativas derivadas de los juegos generarán tráfico y problemas de movilidad durante el torneo.