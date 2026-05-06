Murió Ted Turner, fundador de la cadena CNN

Ted Turner, quien revolucionó el panorama de los informativos de televisión con la creación de la cadena CNN en 1980, murió a los 87 años.

La Cable News Network (CNN) dio un giro radical al panorama televisivo tradicional con su apuesta por la cobertura de noticias las 24 horas del día, alcanzado fama en todo el mundo con su cobertura de la Guerra del Golfo a principios de los años 1990.

El éxito de CNN inspiró la creación de otros canales de noticias que emitían las 24 horas del día, entre estos Fox News, fundado por Rupert Murdoch, rival de Turner desde hacía mucho tiempo, y MSNBC.

“Ted es un gigante sobre cuyos hombros nos apoyamos, y hoy todos nos tomaremos un momento para rendirle homenaje y reconocer su influencia en nuestras vidas y en el mundo. Fue y siempre será el alma de CNN”, declaró en un comunicado Mark Thompson, presidente y director ejecutivo de la cadena.



El imperio televisivo de Turner se expandió más allá de CNN e incluyó los canales TBS y TNT, dedicados al deporte y al entretenimiento, Turner Classic Movies y Cartoon Network, entre otros.

La revista Time le nombró “Hombre del Año” en 1991, cuando se casó con la actriz Jane Fonda, su tercera esposa. Se divorciaron una década más tarde, y él achacó los problemas de su matrimonio a la conversión de ella al cristianismo.

Turner también expandió sus intereses hacia el deporte y el entretenimiento, llegando a ser propietario de equipos como los Atlanta Braves de béisbol.

En 1998, donó 1.000 millones de dólares a la ONU para crear la Fundación de las Naciones Unidas, una organización benéfica dedicada al clima, el desarrollo sostenible, la tecnología y la salud. También creó en 1997 un fondo para la protección de especies amenazadas, como la mariposa monarca y algunas ranas, en cooperación con terratenientes.

En sus últimos años, el empresario continuó vinculado a sus iniciativas filantrópicas, aunque redujo su actividad pública tras revelar en 2018 que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa que afecta el cerebro y provoca un deterioro progresivo de las funciones cognitivas.