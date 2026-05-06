España confirma que recibirá en las Islas Canarias a crucero vinculado al hantavirus

España aceptará al buque MV Hondius, vinculado a casos de hantavirus, y lo recibirá en las Islas Canarias, informó el Ministerio de Sanidad en un comunicado difundido en redes sociales.

Según el texto oficial, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en coordinación con la Unión Europea, solicitó al Gobierno español que acoja el barco, que se encuentra actualmente cerca de Cabo Verde, donde se detectaron infecciones por hantavirus durante la travesía.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) está llevando a cabo una evaluación exhaustiva a bordo para determinar qué personas requieren evacuación urgente en Cabo Verde. El resto de pasajeros y tripulación proseguirá hacia las Islas Canarias, con una llegada prevista en tres o cuatro días, aunque aún no se ha decidido el puerto de escala.

A su llegada, las personas serán sometidas a controles médicos y gestionadas mediante instalaciones y sistemas de transporte especialmente habilitados para su atención y traslado. El operativo se realizará de forma que se evite el contacto con la población local, aplicando los protocolos unificados de gestión de casos y contactos desarrollados por la OMS y el ECDC para garantizar las medidas de seguridad necesarias, según inofrmó Xinhua.

El Gobierno anunció que dará a conocer más detalles una vez que la OMS y el ECDC finalicen el plan operativo y que se ofrecerán actualizaciones conforme avance la implementación.

La compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions confirmó que dos miembros de la tripulación del MV Hondius, sospechosos de hantavirus, y otra persona relacionada con un pasajero fallecido serán evacuados a los Países Bajos, sin que se haya precisado un calendario. Además, el Gobierno español aceptó la petición de los Países Bajos para recibir a un médico gravemente enfermo del barco, que será trasladado a las Islas Canarias en avión medicalizado.

El comunicado explicó que Cabo Verde carece de la capacidad para llevar a cabo la operación, por lo que las Islas Canarias son el lugar más adecuado para su recepción y gestión.