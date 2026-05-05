Hantavirus en un crucero: dos nuevos casos, cinco bajo sospecha

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este martes que trata de localizar a los pasajeros del vuelo desde la isla de Santa Elena hacia Johannesburgo, y del que fue evacuada una turista neerlandesa contagiada con hantavirus que falleció en un hospital sudafricano.

Por otro lado, la OMS confirmó también dos casos de hantavirus e identificó otros cinco casos sospechosos relacionados con el foco que ya ha causado tres muertes en un crucero anclado en Cabo Verde, en el Atlántico.

El navío, el MV Hondius, había zarpado de Ushuaia, en Argentina, hacia Cabo Verde, y cuenta actualmente con 147 pasajeros y tripulantes, según el boletín informativo de la OMS.

Este martes aún seguía sin saberse con certeza dónde atracará el navío. Tras ser rechazado en el puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, podría dirigirse al archipiélago español de las Islas Canarias.

La OMS señaló que fue informada el 2 de mayo de que había pasajeros con una afección respiratoria grave a bordo del crucero.

“Hasta el 4 de mayo de 2026 se han identificado siete casos (dos casos de hantavirus confirmados en laboratorio y cinco casos sospechosos), con tres fallecimientos, un paciente en estado crítico [en cuidados intensivos en Johannesburgo, Sudáfrica] y tres personas que presentan síntomas leves”, que siguen a bordo, detalló la OMS.

El primer caso sospechoso es el de un neerlandés de 70 años que el 6 de abril “presentó síntomas de fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve a bordo del buque”, explicó la OMS.

El 11 de abril su estado se agravó y falleció ese mismo día, aunque no se realizó ninguna prueba microbiológica.

El operador del crucero, Oceanwide Expeditions, explicó que su cuerpo fue desembarcado en la isla de Santa Elena (Reino Unido) el 24 de abril, acompañado por su esposa, una mujer neerlandesa de 69 años.

La mujer había sido desembarcada en Santa Elena el 24 de abril “con síntomas gastrointestinales” y luego embarcó al día siguiente en un vuelo con destino a Johannesburgo, indicó la OMS. Murió el 26 de abril y su infección por hantavirus se confirmó el lunes. “Se han iniciado búsquedas para localizar a los pasajeros de ese vuelo“, añadió la OMS en un comunicado.

En su caso, se confirmó el lunes la presencia de hantavirus.

“Se han iniciado investigaciones para localizar a los pasajeros de ese vuelo” de Santa Elena a Johannesburgo, añadió la OMS.

Equipos médicos han subido a bordo del crucero para examinar a las personas enfermas.

Las islas de Las Palmas y Tenerife, en las Islas Canarias, están “siendo consideradas” para desembarcar a los pasajeros, señaló Oceanwide Expeditions en un comunicado el lunes.

La empresa afirmó que se estaban aplicando “estrictas medidas de precaución” y de “aislamiento”.