En Ámsterdam prohibieron la publicidad de carne en las calles

Ámsterdam se convirtió en la primera capital del mundo en prohibir la publicidad en la vía pública de productos cárnicos y derivados de combustibles fósiles.

Desde el 1 de mayo, los anuncios de hamburguesas, autos a gasolina y aerolíneas fueron retirados de carteles publicitarios, paradas de tranvía y estaciones de subte de esa ciudad, reportó la cadena BBC.

En una de las paradas de tranvía más concurridas de la ciudad, junto a una rotonda cubierta de césped repleta de narcisos amarillos y tulipanes naranjas, el panorama de los carteles publicitarios ha cambiado.

Ahora promocionan el Rijksmuseum –el museo nacional de los Países Bajos– y un concierto de piano. Hasta la semana pasada, su publicidad se centraba en presas de pollo, vehículos todoterreno y vacaciones económicas.

Los políticos de la ciudad afirman que esta medida busca adecuar el paisaje urbano de Ámsterdam a los objetivos medioambientales del propio gobierno local.

Estos objetivos pretenden que la capital neerlandesa sea neutra en carbono para 2050, y que los habitantes locales reduzcan a la mitad su consumo de carne durante el mismo período.

“La crisis climática es muy urgente”, afirma Anneke Veenhoff, del partido Izquierda Verde. “Es decir, si uno quiere ser líder en políticas climáticas y alquila sus instalaciones a justo lo contrario, ¿qué sentido tiene?”.

Esta opinión la comparte Anke Bakker, líder del grupo en Ámsterdam denominado el Partido por los Animales.

Bakker impulsó las nuevas restricciones y rechaza las acusaciones de que se trate de un caso de intervencionismo estatal.

“Cada uno puede tomar sus propias decisiones, pero en realidad estamos intentando que las grandes empresas no nos digan todo el tiempo qué debemos comer y comprar”, dice Bakker.

Según dice, eliminar ese constante estímulo visual reduce las compras compulsivas y, además, indica que la carne barata y los viajes que consumen muchos combustibles fósiles ya no son opciones de estilo de vida a las que aspirar.

La carne representaba una porción relativamente pequeña del mercado de publicidad exterior de Ámsterdam, con un estimado del 0,1% del gasto publicitario, en comparación con aproximadamente el 4% de los productos derivados de combustibles fósiles.