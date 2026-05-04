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Internacionales

Confirman que hay un pasajero argentino en el crucero donde murieron tres personas por hantavirus

La embarcación se encuentra frente a las costas de Cabo Verde, donde las autoridades no le permiten descender. Analizan la posibilidad de desembarcar en otra ciudad.

Lunes, 04 de mayo de 2026 14:03

Se confirmó que hay un tripulante argentino en el lujoso crucero MV Hondius donde murieron tres personas en medio de un brote de hantavirus.

Pese a que la noticia fue confirmada por la propia compañía Oceanwide Expedition, no trascendieron los datos del tripulante.

A la vez, informaron que también hay un ciudadano guatemalteco, 38 filipinos, 23 británicos, 17 estadounidenses y 14 españoles. Estas cuatro nacionalidades son las más numerosas entre las 23 que viajan en el barco de un total de 149 personas.

La compañía confirmó también el fallecimiento de tres pasajeros: un matrimonio holandés y una persona de nacionalidad alemana, además de un pasajero británico enfermo evacuado a Sudáfrica, y dos miembros de la tripulación con síntomas respiratorios agudos, uno leve y otro grave, de nacionalidad británica y neerlandesa, que “requieren atención médica urgente”.

En ese marco, el crucero está contemplando la posibilidad de desembarcar en Las Palmas de Gran Canaria o en Tenerife, en las Islas Canarias, para proceder allí a nuevos exámenes médicos.

Esto se debe a que por el momento la embarcación se encuentra frente a las costas de Cabo Verde, cuyas autoridades locales le denegaron la entrada por motivos de seguridad pública.

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