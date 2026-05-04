Confirman que hay un pasajero argentino en el crucero donde murieron tres personas por hantavirus

Se confirmó que hay un tripulante argentino en el lujoso crucero MV Hondius donde murieron tres personas en medio de un brote de hantavirus.

Pese a que la noticia fue confirmada por la propia compañía Oceanwide Expedition, no trascendieron los datos del tripulante.

A la vez, informaron que también hay un ciudadano guatemalteco, 38 filipinos, 23 británicos, 17 estadounidenses y 14 españoles. Estas cuatro nacionalidades son las más numerosas entre las 23 que viajan en el barco de un total de 149 personas.

La compañía confirmó también el fallecimiento de tres pasajeros: un matrimonio holandés y una persona de nacionalidad alemana, además de un pasajero británico enfermo evacuado a Sudáfrica, y dos miembros de la tripulación con síntomas respiratorios agudos, uno leve y otro grave, de nacionalidad británica y neerlandesa, que “requieren atención médica urgente”.

En ese marco, el crucero está contemplando la posibilidad de desembarcar en Las Palmas de Gran Canaria o en Tenerife, en las Islas Canarias, para proceder allí a nuevos exámenes médicos.

Esto se debe a que por el momento la embarcación se encuentra frente a las costas de Cabo Verde, cuyas autoridades locales le denegaron la entrada por motivos de seguridad pública.