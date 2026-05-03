El Papa denunció violaciones a la libertad de prensa y recordó a reporteros asesinados

El papa León XIV denunció este domingo que el derecho fundamental a la libertad de prensa es vulnerado con frecuencia en la actualidad, ya sea de manera evidente o de forma silenciosa, y honró la memoria de los numerosos reporteros que perdieron la vida a causa de la violencia.

Durante sus saludos posteriores al Regina Caeli, en coincidencia con la Jornada Mundial de la Libertad de Prensa, patrocinada por la UNESCO, el Pontífice recordó a los periodistas y trabajadores de medios asesinados en el ejercicio de su labor, especialmente en contextos de guerra, destacando que su testimonio constituye un llamado a la verdad y a la justicia.

El Santo Padre lamentó que la seguridad de quienes informan se vea comprometida y expresó su preocupación por las constantes agresiones que sufre la profesión a nivel global.

Asimismo, con el inicio del mes de mayo, el Papa animó a los fieles a renovar la práctica de rezar el Rosario por sus intenciones personales y, especialmente, por la comunión dentro de la Iglesia y por la paz en el mundo.