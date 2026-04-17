Infantino confirmó que habrá show de medio tiempo en la final del mundial

La final del Mundial 2026 incorporará por primera vez un show de medio tiempo, una propuesta que la FIFA busca posicionar como un evento cultural de alcance global. El anuncio lo realizó su presidente, Gianni Infantino, quien confirmó que el espectáculo formará parte central de la definición del torneo en Nueva Jersey.

Infantino presentó la iniciativa durante una cumbre internacional en Washington DC y destacó el carácter inédito del proyecto. “Por primera vez en la historia habrá un show de medio tiempo en la final del Mundial. Será lo más grande del mundo”, afirmó.

La propuesta apunta a ampliar el alcance del evento más allá del deporte, con una puesta en escena que combine música, entretenimiento y una audiencia global estimada en más de 6 mil millones de personas.

El espectáculo contará con la participación de Coldplay, cuyo líder, Chris Martin, estará a cargo de la curaduría artística. La producción se desarrollará junto a Global Citizen, conocida por la organización de eventos masivos.

Infantino adelantó que no se tratará de un único artista: “No es uno, son varios. Todavía no puedo revelar quiénes estarán, pero será fantástico”, señaló, en referencia a una grilla que incluirá figuras internacionales.

El antecedente más cercano se registró en el Mundial de Clubes 2025, donde participaron artistas como J Balvin, Doja Cat y Tems, en un formato que anticipó esta nueva propuesta.

Una propuesta alineada con otros grandes eventos deportivos

La FIFA busca replicar el impacto cultural de grandes eventos deportivos, con una estrategia que incluye no solo el espectáculo en el estadio, sino también actividades paralelas. Entre ellas, se prevé un fan fest en Times Square durante el fin de semana de la final.

El Mundial 2026 contará con 48 selecciones y se disputará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. En ese contexto, la inclusión del show de medio tiempo refuerza la apuesta por un formato que combine deporte y entretenimiento a escala internacional.

La final, prevista para el 19 de julio, mantendrá al fútbol como eje central, pero incorporará un componente artístico sin precedentes. La FIFA busca así consolidar un evento que trascienda lo deportivo y amplíe su impacto global.