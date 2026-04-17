Guerra en Medio Oriente: anuncian la reapertura del Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el Estrecho de Ormuz está “completamente abierto".

De su lado, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, declaró este viernes en una publicación en la red social X que el paso de todos los buques comerciales por el estrecho de Ormuz queda completamente abierto durante el resto del alto el fuego.

Mientras tanto, medios internacionales interpretaban este viernes el agradecimiento de Trump como un gesto de distensión de parte del presidente de los Estados Unidos hacia Irán.

Ambos países se proponen reanudar las negociaciones por la paz en Islamabad y Trump anunció reiteradamente que el fin de la guerra es una posibilidad próxima a cumplirse.

En una publicación posterior, Trump afirmó que el bloqueo naval estadounidense contra Irán se mantendrá vigente hasta que la negociación entre Washington y Teherán esté "completa al 100%".

"Este proceso debería ser muy rápido, ya que la mayoría de los puntos ya están negociados", declaró Trump.