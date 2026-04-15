Lula presentó un proyecto de ley para reducir la jornada laboral

El presidente de Brasil, Lula da Silva, envió el martes al Congreso un proyecto de ley que propone eliminar la escala laboral de seis días de trabajo por uno de descanso, lo que implicaría una reducción de la jornada laboral.

El mandatario brasileño destacó que la propuesta, remitida en régimen de urgencia para acelerar su tratamiento, busca avanzar hacia “un país más justo y con más calidad de vida para todos”.

La reducción de la jornada a cinco días es una demanda histórica de sectores populares y sindicatos, y se transformó en una de las principales banderas del programa de Gobierno en este año electoral, en el que Lula aspira a un cuarto mandato no consecutivo.

El proyecto contempla que la disminución de horas trabajadas no afecte el salario de los trabajadores. Lula subrayó que los avances tecnológicos y el aumento de la productividad deben traducirse en más tiempo de descanso y ocio para la población.

Actualmente, el Congreso tramita una propuesta de enmienda constitucional sobre el mismo tema. El presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, aclaró que el proyecto de Lula no interrumpirá el curso de la iniciativa ya existente. No obstante, el envío bajo régimen de urgencia obliga al Congreso a debatir y votar el texto en hasta 45 días, mientras que la enmienda constitucional requiere la formación de una comisión especial y dos votaciones en el plenario de ambas cámaras, un proceso más prolongado.