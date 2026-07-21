Subieron la papa, cebolla y morrón, y ventas siguen bajas

En el Mercado de Concentración y Abasto de la avenida Almirante Brown, los puesteros advirtieron que durante el último mes los mayores incrementos de precios se registraron en la papa, la cebolla, el morrón rojo y algunas verduras de hoja, mientras que otros productos comenzaron a estabilizarse. En el relevamiento realizado esta semana, la papa se comercializó entre 1.000 y 1.400 pesos el kilo, la cebolla a 1.500 pesos y el morrón rojo a 4.000 pesos.

"La papa estaba a 18 mil, ahora está a $20 mil la bolsa grande de 17 a 18 kilos más o menos. Minorista está a 1.400 pesos el kilo y estaba a 1.000 o $1.200. Es porque viene cada vez de más lejos, ahora viene de Catamarca, y los costos de flete", explicó María Perales, propietaria de uno de los puestos.

La comerciante sostuvo que la cebolla también experimentó un importante incremento. La bolsa pasó de costar entre 13.000 y 14.000 pesos a 20.000 pesos, mientras que para el consumidor el kilo subió de 1.000 a 1.500 pesos, lo que representa un aumento cercano al 50%.

Además, explicó que la zanahoria y la berenjena registraron fuertes subas. "Estaban a $1.000 el kilo y se fueron a 1.800 o 2.000 pesos", afirmó. Actualmente la zanahoria se vende a 1.800 pesos el kilo o 3.000 pesos el paquete, mientras que la berenjena ronda los 2.000 pesos.

En cuanto al movimiento comercial, aseguró que el consumo continúa retraído. "La gente hace mucho que compra menos, o sea lo justo y necesario, y este último mes ha estado demasiado tranqui", afirmó. Agregó que ni siquiera el pago del aguinaldo logró impulsar las ventas. "Ahora no ayuda nada, la situación económica está como está, no varía", expresó.

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Por su parte, María Laura Sivila coincidió en que los principales aumentos correspondieron a la papa, la cebolla y el morrón rojo.

"La papa, la cebolla, el pimiento rojo, eso es lo que aumentó ahora. El coreanito también aumentó. Y antes la bolsa de papa estaba por lo menos a 17 mil o $18 mil, ahora está a 21 mil o $22 mil", precisó.

Sobre el comportamiento de otros productos agregó además: "El tomate por ahí baja, o sube de precio. Bueno, la cebolla si antes la podías comprar a 10 o $12 mil, ahora está más cara todavía. Y el morrón también, el rojo estaba antes a 2.000 o 2.500 el kilo, ahora llegó a $5.000 el kilo".

El tomate se ofrece entre 1.000 y 2.000 pesos, según la variedad y calidad; el morrón rojo se consigue a 4.000 pesos el kilo; el limón se vende entre 1.000 y 1.500 pesos; la remolacha ronda los 2.500 pesos y el coreanito se comercializa a 1.000 pesos el kilo.

Respecto de las verduras de hoja, Sivila explicó que la espinaca se mantiene en 2000 pesos, el brócoli oscila entre 2000 y 2500 pesos, la coliflor ronda los 2.000 pesos, la acelga se vende entre 2500 y 3500 pesos y el repollo entre 2000 y 3000 pesos, dependiendo del tamaño y la calidad.

Si bien algunos valores comenzaron a estabilizarse en los últimos días, los puesteros coincidieron en que la papa, la cebolla y el morrón rojo continúan siendo los productos que más aumentaron durante el último mes, mientras que las frutas, especialmente la frutilla, mantienen precios elevados por el inicio de la temporada y en contraste, siguen siendo las opciones más económicas para los consumidores.

Los puesteros del mercado de avenida Almirante Brown 368 esquina Rivadavia, destacaron que se atiende al público en los horarios de lunes a sábados, de 7 a 13.30 y de 16.30 a 19 y los domingos y feriados también abre de 8 a 13.

Los precios en hortalizas

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Entre las hortalizas, el tomate mostró una amplia variedad de precios según su calidad y procedencia, con valores de 1.000 y hasta 2.000 pesos el kilo. El tomate cherry se comercializó a 2.000 pesos, mientras que la arveja y el arvejón alcanzaron los 3.000 pesos.

La cebolla se ofreció a 1.500 pesos el kilo, la cebolla morada 1.500. La papa se encontró entre 1.000 y 1.400 pesos el kilo, reflejando una leve suba respecto de jornadas anteriores, según comentaron algunos puesteros. La batata se vendió entre 1.200 y 1.500 pesos, la zanahoria a 1.800 pesos el kilo o 3.000 pesos el paquete y la remolacha a 2.500 pesos.

El zapallito se consiguió a 1.000 pesos el kilo o una promoción de un kilo y medio por 1.000 pesos, el zapallo cabutia a 800 pesos, el coreanito a 1.000 pesos, la berenjena a 2.000 pesos, el pepino a 2.000 pesos, la lechuga entre 1.500 y 2.000 pesos y el repollo a 3.000 pesos. En cuanto a los morrones, el rojo alcanzó los 4.000 pesos el kilo, y el verde se ofreció a 1.500 pesos. El choclo se vendió a 1.000 pesos la unidad.

Entre las frutas, la palta se encontró a 2.500 pesos y la variedad Hass a 4.500 pesos. La banana se comercializó entre 1.500 y 2.000 pesos la docena. Las manzanas oscilaron entre 3.000 y 3.500 pesos el kilo, las peras a 3.000 pesos y el kiwi a 8.000 pesos.

Las mandarinas alcanzaron los 3.000 pesos la docena, mientras que la mandarina colorada se ofreció a 2000 pesos la docena, el limón está entre 1.000 y 1.500 pesos y los arándanos se vendieron a 5.000 pesos el paquete. La frutilla fue uno de los productos de mayor valor, se comercializó entre 6.000 y 8.000 pesos el kilo debido a que recién comienza la temporada y todavía la oferta es limitada.