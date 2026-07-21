Sabores del Mundo, este jueves en el Cabildo de Jujuy

El Cabildo de Jujuy vivirá este jueves, desde las 13, una nueva edición de Sabores del Mundo, el encuentro de colectividades extranjeras que llega a la Plaza de las Batallas en plenas vacaciones de invierno. Catorce países compartirán su gastronomía, su música y sus tradiciones, con entrada libre y gratuita para toda la familia.

Organizado junto a las colectividades extranjeras radicadas en la provincia, el encuentro ofrecerá un espacio para conocer la gastronomía típica, las costumbres y las expresiones culturales que representan a distintos países.

La propuesta busca fortalecer el intercambio cultural, poner en valor el aporte de las colectividades a la identidad provincial y generar un espacio de encuentro para residentes y visitantes durante las vacaciones de invierno.

Quienes participen podrán recorrer los diferentes espacios, dialogar con los representantes de las colectividades y disfrutar de una experiencia que celebra la diversidad a través de la cocina, la música y las tradiciones.

La actividad forma parte del ciclo el Cabildo en Vacaciones, una programación que reúne propuestas recreativas, culturales y gastronómicas destinadas a públicos de todas las edades. La invitación está abierta a toda la comunidad para participar de esta nueva edición del encuentro Sabores del Mundo, con entrada libre y gratuita.