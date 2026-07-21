Preocupan postes que están colgando luego del vendaval

En el primer día hábil luego del feroz y sostenido embate del viento Norte en San Salvador de Jujuy, la ciudad ayer intentaba retornar poco a poco a su fisonomía habitual. Las arduas tareas de limpieza de ramas, hojas y residuos se apreció en las calles y lugares públicos. Sin embargo, los vecinos están muy preocupados por los gigantescos postes que casi fueron tumbados por las potentes ráfagas del viernes y sábado pasados y permanecen colgando como un peligro latente.

El Tribuno de Jujuy constató que en la calle Juárez Celman y Zurita, en las 530 Viviendas de San Pedrito, un tronco con cajas y rollos de cable está apenas sostenido por la tensión de otros conductores. No es el único caso, ya que en esa misma cuadra -de ambos lados- son numerosas las columnas que perdieron la vertical.

SAN PEDRITO | UN GIGANTESCO POSTE MUY INCLINADO EN JUÁREZ CELMAN Y ZURITA EN LAS 530 VIVIENDAS.

Más al sur, en el asentamiento 16 de Mayo el panorama se repite en diferentes arterias donde el vendaval inclinó el sostén de los servicios e incluso en una situación quedó apoyado en el techo de chapa de una vivienda.

En Luis Vernet al 400 del barrio Malvinas también cedió el basamento de un puntal teñido de colores verdosos lo que motiva que el cableado se estire de forma riesgosa para quienes transitan por el lugar.

ASENTAMIENTO 16 DE MAYO

APOYADO EN EL TECHO DE CHAPA

Otra casa que termina siendo prácticamente el soporte de un poste está localizada en la prolongación de la avenida Párroco Marshke, contigua a la ruta provincial Nº 1.

Mientras que en Alto Comedero, en proximidades de la Unidad Regional Nº 7 de la Policía de la Provincia, una columna obstaculiza la mitad de la calle Soldado Aguirre al 100 en las 128 Viviendas. No obstante su intranquilidad, las familias fueron solidarias colocando botellas y tiras de plástico de colores llamativos para advertir a los vehículos de mayor porte, entre ellos los colectivos.

Más allá de que las condiciones meteorológicas hayan sido anómalas por su duración e intensidad, con vientos de hasta 100 kilómetros por hora, quedó al descubierto otro punto débil en la planificación, reemplazo y control de soportes por parte de las empresas que proveen internet y canal de cable.

EN LUIS VERNET AL 400 (MALVINAS)

PROLONGACIÓN P. MARSHKE

Cierra natatorio para revisar techos

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que las actividades acuáticas en la pileta climatizada "Guillermo Poma", del Centro Deportivo Municipal Nº 1 en el extremo del parque San Martín, permanecerán suspendidas durante una semana debido a trabajos preventivos de revisión y refuerzo de la estructura de la cubierta, luego del fuerte temporal de viento.

El subsecretario de Gobierno, Rodrigo Altea, explicó que la cubierta del natatorio "se mantuvo indemne al temporal", aunque, de manera preventiva, se resolvió cerrar y suspender las actividades programadas para las vacaciones de invierno. "Vamos a realizar una revisión integral para verificar y, de ser necesario, reforzar la estructura de la cubierta, priorizando la seguridad de las numerosas personas que utilizan diariamente la pileta climatizada", señaló.

Asimismo detalló que las instalaciones volverán a funcionar con normalidad a partir del lunes 27 de julio. Aclaró que la cubierta "no sufrió daños de consideración", por lo que las tareas estarán orientadas principalmente al control de su estabilidad, al reacondicionamiento de algunos sectores y a la revisión de las instalaciones eléctricas.

Altea también destacó que "gracias al gran esfuerzo de los operarios de las Secretarías de Obras y de Servicios Públicos, el natatorio municipal se mantuvo en buenas condiciones. No obstante, por tratarse de una pileta cubierta y considerando la intensidad de los vientos registrados, decidimos realizar una supervisión exhaustiva".