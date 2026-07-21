Ponderaron unificación de procesos del tabaco jujeño

Autoridades de la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy (CTJ) recibieron la visita oficial del coordinador nacional del Fondo Especial del Tabaco (FET), Marcelo Reinoso. Durante el encuentro se realizó un análisis exhaustivo de la actual situación del sector, además de la proyección de la campaña 2026/2027, reafirmando la importancia de la CTJ como el epicentro del procesamiento del tabaco jujeño.

Según se informó, durante la reunión ambas partes evaluaron los indicadores de la presente campaña, destacando como un verdadero hito institucional e industrial la unificación de casi la totalidad del acopio y proceso del tabaco de Jujuy en la moderna planta de la Cooperativa. Este logro no solo optimiza la logística y calidad del producto, sino que consolida las perspectivas productivas y comerciales de cara a la próxima cosecha.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el informe detallado que brindó Reinoso sobre la evolución de la recaudación del FET. Llevando tranquilidad al sector, el coordinador sostuvo que los ingresos continúan en franco aumento, desmintiendo en paralelo versiones sobre una supuesta caída de los recursos.

En este sentido, Reinoso expresó que la recaudación de la campaña 2025 arrojó un incremento del 66% en comparación con el año anterior, mientras que el primer semestre de 2026 ya registra una suba del 30% respecto al mismo período del ciclo previo. Todo esto, subrayó, se da a pesar de la baja registrada en el volumen físico de consumo anual de cigarrillos.

Para sostener este crecimiento y proteger el patrimonio de los productores, el funcionario delineó nuevas acciones estratégicas para combatir la evasión fiscal y regularizar la actividad. Explicó que la merma de recursos es consecuencia directa del comercio ilegal, por lo que propuso fiscalizar de manera estricta el circuito comercial de cigarrillos y avanzar en una necesaria actualización de la Ley Nacional Nº 19.800.

En línea con el compromiso de la Cooperativa por la transparencia institucional, durante la mesa de trabajo se coincidió en la necesidad de aplicar máxima objetividad y rigurosidad técnica en la formulación de los Programas Operativos Anuales (POA), así como en garantizar la rendición de cuentas en tiempo y forma.

Para finalizar la jornada, el coordinador nacional y los directivos de la CTJ recorrieron la planta de proceso. Allí, las autoridades pudieron presenciar el funcionamiento pleno de las líneas industriales, que marcan el exitoso cierre de la actividad productiva de esta campaña.