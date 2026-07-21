Invitan a sumarse al concurso Emprendimiento Argentino

El Concurso Emprendimiento Argentino 2026, la iniciativa federal impulsada por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento de la Nación, está destinado a reconocer y potenciar los proyectos más destacados del ecosistema emprendedor del país. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de este mes a las 15. Los interesados en participar podrán acceder al formulario de inscripción y consultar las bases y condiciones del certamen en www.argentina.gob.ar/ economia/industria-comercio-y-pyme/pymes/ecosistema-emprendedor/concurso-emprendimiento.

En el caso de nuestra provincia podrán postularse aquellos emprendedores que cuenten con modelos de negocio innovadores o desarrollen soluciones basadas en tecnología e innovación científica. Quienes resulten seleccionados representarán a Jujuy en la instancia nacional, compartiendo una oportunidad única de visibilización, vinculación y fortalecimiento de sus proyectos.

El concurso contempla dos categorías que son Emprendimientos tradicionales con modelo de negocio innovador y Emprendimientos tecnológicos y de innovación científica.

La propuesta busca identificar, acompañar y reconocer emprendimientos con potencial de crecimiento, promoviendo la innovación, la generación de empleo y el desarrollo productivo en cada una de las provincias argentinas.

Los proyectos seleccionados accederán a una instancia nacional donde podrán obtener reconocimiento institucional, participar de actividades de vinculación con referentes del ecosistema emprendedor, acceder a espacios de formación, mentorías y otros beneficios orientados a fortalecer su desarrollo.

La Dirección Provincial de Servicios Basados en el Conocimiento acompañará la difusión de esta iniciativa en Jujuy. Una entrega de prensa de dicha repartición puso de relieve "la importancia de que los emprendimientos jujeños aprovechen esta convocatoria nacional para mostrar el talento, la capacidad innovadora y el potencial productivo de la provincia, consolidando su inserción en uno de los principales espacios de promoción del emprendedurismo argentino".

Remarcó que las inscripciones se recibirán hasta el viernes 31 de este mes a las 15 de manera virtual.

Por consultas o asesoramiento sobre la convocatoria, los emprendedores de Jujuy también podrán comunicarse con la Dirección Provincial de Servicios Basados en el Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción.

Capacitación en San Pedro de Jujuy

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Capacitación en San Pedro de Jujuy La capacitación "Alto impacto en ventas, marketing e Inteligencia Artificial" se concretó recientemente en la Casa Municipal de la Cultura de San Pedro de Jujuy, a cargo de Sol Gutiérrez Mora y Jeremías Carabajal, integrantes de una agencia de publicidad y marketing.

Mora destacó que ofrecieron a los asistentes "una fórmula para poder crear contenido infinito con sus negocios pensando en su cliente ideal, en las emociones que quieran despertar, en los ángulos y formatos que son fundamental poder formarse tendencias". Tras poner de relieve la importancia de la formación, destacó la notable respuesta del público, ya que prácticamente se completó el cupo asignado.