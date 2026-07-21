Criar a un hijo en edad escolar ya supera los $663 mil en Jujuy

En junio, el costo mensual para mantener a un niño o niña de 6 a 12 años llegó a $663.771, nuevamente, la misma cifra que se requiere para que una familia tipo cubra su Canasta Básica Alimentaria (CBA). De esta manera, criar a un hijo sigue representando uno de los gastos más importantes de las familias jujeñas, así lo reportó el nuevo informe de Valorización Mensual de la Canasta de Crianza publicado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos (Dipec).

Cabe destacar que se trata de la franja etaria con el costo más alto de las cuatro de releva la entidad. Y en comparación con mayo, cuando la canasta alcanzó los $655.300, se registra una suba equivalente al 1,3% tras registrar un incremento de $8.471.

La canasta de crianza no sólo contempla los gastos en alimentos, ropa, salud, transporte o educación, sino que también incorpora el valor económico del tiempo que demanda el cuidado diario de niños y niñas, un aspecto que por lo general suele pasar desapercibido pero que representa una parte muy importante del costo total.

En el caso de los chicos de 6 a 12 años, de los $663.770 necesarios por mes, $339.347 corresponden a bienes y servicios y $324.423 al costo estimado del cuidado.

El resto de las franjas etarias también mostró aumentos durante junio. Para un bebé menor de un año, la canasta de crianza se ubicó en $523.355; para niños de 1 a 3 años llegó a $622.018 y para los de 4 a 5 años alcanzó los $531.550.

Si se comparan los datos con mayo, los incrementos fueron similares en todos los grupos. Los menores de un año pasaron de $516.281 a $523.355; los niños de 1 a 3 años de $613.674 a $622.018; los de 4 a 5 años de $524.788 a $531.550; y los de 6 a 12 años de $655.300 a $663.770.

Al igual que en los informes anteriores, el componente vinculado al cuidado sigue teniendo un peso determinante. Para los menores de un año representa más de $356 mil mensuales, mientras que para los chicos de 1 a 3 años asciende a casi $407 mil, cifras que incluso superan ampliamente el costo de los bienes y servicios necesarios para esas edades.

La metodología utilizada por la Dipec toma como referencia las horas teóricas que requiere el cuidado de niños según cada etapa de crecimiento y les asigna un valor de acuerdo con la remuneración vigente del personal de casas particulares dedicado a tareas de asistencia y cuidado de personas

En apenas un año, por ejemplo, la canasta para un niño de entre 6 y 12 años pasó de $515.112 en junio de 2025 a $663.770 en junio de este año, un incremento cercano al 29%. El mismo porcentaje se dio para la canasta de 4 a 5 años.

En la de 1 a 3 años, la variación interanual fue del 26% y la de menores de 1 año registró un incremento del 25%.

Canastas Básicas Total y Alimentaria

La dirección Provincial de Estadística y Censos (Dipec) reportó que en Jujuy una familia compuesta por cuatro integrantes, dos adultos y dos menores, en junio requirió $1.476.879 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT), es decir, para no quedar por debajo de la línea de la pobreza.

Mientras que para costear la Canasta Básica Alimentaria (CBA), es decir, para no ingresar en la indigencia, el mismo grupo familiar necesitó $664.093. Un mes más, el costo de esta canasta se equiparó con la Canasta de Crianza para chicos en edad escolar de entre 6 y 12 años , que en junio resultó de $663.771, evidenciando que se trata de uno de los principales gastos en las familias jujeñas.

De esta manera, en lo que va del año la CBA lleva acumulada una inflación del 23,1% y del 38,5% interanual, cifras superiores a las registradas para la CBT, que en lo que va del año acumula una inflación del 22,6% y del 37,6% interanual.

Entre los artículos de la canasta básica que más variación sufrieron en sus precios en junio fueron: el tomate, que lideró los aumentos del mes, con el 14,2%, seguido por la cebolla (11,9%), la papa (9,1%), la soda (7,1%) y el pan francés, que subió 6,5%. Todos alimentos presentes en la mesa de la mayoría de los hogares y que sí o sí impactan en el bolsillo.