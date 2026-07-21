Control oftalmológico gratis en Santa Clara

Más de 150 vecinos de Santa Clara, entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se beneficiaron con la atención oftalmológica integral gratuita durante dos jornadas, y varios de ellos recibieron sin costo sus anteojos permitiéndoles una mejor salud visual.

El médico Alberto Lubrina (de la óptica Antoine) se ocupó del control visual, recetando anteojos multifocales y antirreflejo de acuerdo al estado de la salud visual de cada vecino. Mientras que el municipio santaclareño asumió los gastos necesarios para que diez pacientes de bajos recursos recibieran gratuitamente los anteojos.

La atención posibilitó, además, la detección temprana de problemas visuales que muchas veces afectan a los niños en su desempeño escolar sin ser advertidos a tiempo. Por su parte el intendente Antonio Alaniz destacó la importancia de acercar este tipo de políticas públicas a la comunidad local.

"Fue una campaña muy valorada por los vecinos", apuntó Edgardo Maidana, director de Salud municipal, y agradeció a Lubrina "por su muy buena predisposición en brindar atención".

Con las atenciones gratuitas "logramos transformar las realidades de muchos vecinos de nuestra ciudad, a través de cada atención se brindan respuestas inmediatas y acciones concretas para el cuidado de la salud visual que es fundamental", agregó el funcionario municipal.

Más adelante afirmó que el objetivo de esta iniciativa, es continuar garantizando el acceso a la salud visual y mejorar la calidad de vida de los santaclareños, y en particular de aquellos que carecen de los recursos para vivir en mejores condiciones.