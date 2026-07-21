Asumió el nuevo director del hospital "Dr Arturo Zabala"

Asumió ayer el nuevo director del Hospital "Dr Arturo Zabala" de Perico, Gastón Barberis. "Desde el Ministerio de Salud venimos trabajando fuertemente en cada uno de los hospitales y puestos de salud con decisiones de gestión. Agradecemos a la doctora María Angélica Garzón por el gran trabajo realizado en los últimos tres años y damos la bienvenida al doctor Gastón Barberis, que conoce este hospital, conoce la zona y asume un desafío enorme porque este hospital va crecer aún más con la firme decisión del señor gobernador Carlos Sadir, de seguir apostando a la salud pública", sostuvo el ministro de Salud, José Manzur, quien le tomó el juramento de rigor.

Asimismo, recordó que "estamos próximos al inicio de la obra de refacción de la Sala de Clínica Médica del Hospital Zabala, continuando luego con el Área de Farmacia y más proyectos que tenemos también para los puestos de salud de la región donde trabajamos junto a los intendentes para la respuesta integral a la población. Por ello, les pido el acompañamiento al flamante director y a la etapa que comienza siempre con el objetivo de brindar salud de calidad a cada uno de los jujeños".

Por su parte, Barberis agradeció el desafío "de una nueva etapa en este hospital donde estuve ejerciendo un tiempo en el 2019", y ponderó la inversión del Gobierno de Jujuy en el sistema público, "ejemplo claro que tenemos en el hospital de Perico con un gran crecimiento en recurso humano e infraestructura; vamos a seguir por esa senda, trabajando con organización, sistematización y tecnología, junto a los equipos y a todo el personal que aseguran calidad en cada uno de los servicios".