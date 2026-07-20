Rutas: continúan varios tramos transitables con precaución

Según el parte emitido este lunes por la Policía de la Provincia de Jujuy, a través de su Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, y difundido por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), las siguientes rutas presentan condiciones que exigen manejar con cuidado:

Ruta Prov. 26, El Ceibal

RP 11, altura Río Las Burras, con precaución por acumulación de arena y fuertes vientos

RP 75, altura Barrancas

Ruta Prov. 37, camino al Talar

Ruta Prov. 73, Puerta de Zenta

Ruta Prov. 19, camino a Normenta

Ruta Prov. 73B, Ocumaso

Ruta Prov. 6, tramo Santa Clara – El Fuerte

RP 83, altura Abra de Caña

RP 35, camino a Tilquiza, por riesgo de desmoronamiento

RN 40, altura Río Grande de San Juan de Oro, por superficie blanda

Ruta Prov. 22, El Pongo

RP 83, paraje Aguada de Tigre, en el tramo Libertador–San Francisco

RP 4, acceso a Laguna de Yala

RP 7, entre localidad Casa Colorada y localidad San Juan de Misa Rumi

RP 35, desde Arroyo Seco hasta el pie de la cuesta, altura Finca Calla Huasi

RN 40, entre El Cañadón y Paicone

RP 79, altura Abralaite

RP 5, entre localidad Santa Catalina y Cienguilla

RP 67

RP 64

RP 65

RP 40, entre Orosmayo y Cusi Cusi

RN 40, desde localidad Susques hasta localidad Puesto Sey

RN 52, km 50, paraje Ronqui Angosto, por reparación de la calzada

RN 34, entre RP 43 y RP 61, altura localidad Manantiales, con desvío de tránsito

RN 52, desde Salinas Grandes hasta empalme con RP 70, por presencia de baches en varios tramos

Recomendaciones para los conductores

Ante este panorama, desde la Policía de Jujuy recomiendan a los automovilistas y transportistas que circulan por estos tramos reducir la velocidad, mantener las luces encendidas, respetar la señalización vial y estar atentos a las condiciones climáticas, especialmente en las zonas donde se reporta acumulación de arena, fuertes vientos o superficie de calzada en mal estado.

El informe de transitabilidad se actualiza diariamente y busca prevenir accidentes de tránsito en rutas provinciales y nacionales que atraviesan la Puna y otras regiones de la provincia, muchas de ellas con condiciones climáticas y geográficas particulares que pueden variar de un día a otro.