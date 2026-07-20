Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS
3884873397
PUBLICIDAD
Seguridad vial

Rutas: continúan varios tramos transitables con precaución

Existen numerosos tramos de rutas provinciales y nacionales que deben circularse con extrema precaución por acumulación de arena, fuertes vientos, desmoronamientos, baches y trabajos de reparación.

Lunes, 20 de julio de 2026 08:29

Según el parte emitido este lunes por la Policía de la Provincia de Jujuy, a través de su Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, y difundido por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), las siguientes rutas presentan condiciones que exigen manejar con cuidado:

  • Ruta Prov. 26, El Ceibal

  • RP 11, altura Río Las Burras, con precaución por acumulación de arena y fuertes vientos

  • RP 75, altura Barrancas

  • Ruta Prov. 37, camino al Talar

  • Ruta Prov. 73, Puerta de Zenta

  • Ruta Prov. 19, camino a Normenta

  • Ruta Prov. 73B, Ocumaso

  • Ruta Prov. 6, tramo Santa Clara – El Fuerte

  • RP 83, altura Abra de Caña

  • RP 35, camino a Tilquiza, por riesgo de desmoronamiento

  • RN 40, altura Río Grande de San Juan de Oro, por superficie blanda

  • Ruta Prov. 22, El Pongo

  • RP 83, paraje Aguada de Tigre, en el tramo Libertador–San Francisco

  • RP 4, acceso a Laguna de Yala

  • RP 7, entre localidad Casa Colorada y localidad San Juan de Misa Rumi

  • RP 35, desde Arroyo Seco hasta el pie de la cuesta, altura Finca Calla Huasi

  • RN 40, entre El Cañadón y Paicone

  • RP 79, altura Abralaite

  • RP 5, entre localidad Santa Catalina y Cienguilla

  • RP 67

  • RP 64

  • RP 65

  • RP 40, entre Orosmayo y Cusi Cusi

  • RN 40, desde localidad Susques hasta localidad Puesto Sey

  • RN 52, km 50, paraje Ronqui Angosto, por reparación de la calzada

  • RN 34, entre RP 43 y RP 61, altura localidad Manantiales, con desvío de tránsito

  • RN 52, desde Salinas Grandes hasta empalme con RP 70, por presencia de baches en varios tramos

Recomendaciones para los conductores

Ante este panorama, desde la Policía de Jujuy recomiendan a los automovilistas y transportistas que circulan por estos tramos reducir la velocidad, mantener las luces encendidas, respetar la señalización vial y estar atentos a las condiciones climáticas, especialmente en las zonas donde se reporta acumulación de arena, fuertes vientos o superficie de calzada en mal estado.

El informe de transitabilidad se actualiza diariamente y busca prevenir accidentes de tránsito en rutas provinciales y nacionales que atraviesan la Puna y otras regiones de la provincia, muchas de ellas con condiciones climáticas y geográficas particulares que pueden variar de un día a otro.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias
PUBLICIDAD