Rutas: continúan varios tramos transitables con precaución

Según el parte emitido este lunes por la Policía de la Provincia de Jujuy, a través de su Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, y difundido por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), las siguientes rutas presentan condiciones que exigen manejar con cuidado:
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Ruta Prov. 26, El Ceibal
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RP 11, altura Río Las Burras, con precaución por acumulación de arena y fuertes vientos
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RP 75, altura Barrancas
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Ruta Prov. 37, camino al Talar
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Ruta Prov. 73, Puerta de Zenta
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Ruta Prov. 19, camino a Normenta
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Ruta Prov. 73B, Ocumaso
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Ruta Prov. 6, tramo Santa Clara – El Fuerte
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RP 83, altura Abra de Caña
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RP 35, camino a Tilquiza, por riesgo de desmoronamiento
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RN 40, altura Río Grande de San Juan de Oro, por superficie blanda
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Ruta Prov. 22, El Pongo
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RP 83, paraje Aguada de Tigre, en el tramo Libertador–San Francisco
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RP 4, acceso a Laguna de Yala
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RP 7, entre localidad Casa Colorada y localidad San Juan de Misa Rumi
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RP 35, desde Arroyo Seco hasta el pie de la cuesta, altura Finca Calla Huasi
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RN 40, entre El Cañadón y Paicone
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RP 79, altura Abralaite
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RP 5, entre localidad Santa Catalina y Cienguilla
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RP 67
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RP 64
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RP 65
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RP 40, entre Orosmayo y Cusi Cusi
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RN 40, desde localidad Susques hasta localidad Puesto Sey
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RN 52, km 50, paraje Ronqui Angosto, por reparación de la calzada
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RN 34, entre RP 43 y RP 61, altura localidad Manantiales, con desvío de tránsito
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RN 52, desde Salinas Grandes hasta empalme con RP 70, por presencia de baches en varios tramos
Recomendaciones para los conductores
Ante este panorama, desde la Policía de Jujuy recomiendan a los automovilistas y transportistas que circulan por estos tramos reducir la velocidad, mantener las luces encendidas, respetar la señalización vial y estar atentos a las condiciones climáticas, especialmente en las zonas donde se reporta acumulación de arena, fuertes vientos o superficie de calzada en mal estado.
El informe de transitabilidad se actualiza diariamente y busca prevenir accidentes de tránsito en rutas provinciales y nacionales que atraviesan la Puna y otras regiones de la provincia, muchas de ellas con condiciones climáticas y geográficas particulares que pueden variar de un día a otro.