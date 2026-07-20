Día del amigo: por qué se celebra cada 20 de julio

Cada 20 de julio en la Argentina se celebra el Día del Amigo, fecha que sirve para homenajear a esos amigos que acompañan en las buenas y en las malas. Con el paso de los años, la fecha se transformó en la excusa ideal para organizar encuentros, compartir planes y sorprender con algún regalo especial.

Lo que pocos conocen es el origen de esta celebración. La historia se remonta a 1969, cuando el hombre llegó a la Luna y el mundo entero siguió el acontecimiento por televisión.

Después del histórico suceso que cambió la historia de la humanidad, Enrique Ernesto Febbraro, odontólogo y profesor de psicología, vio en la llegada a la Luna un símbolo de unión para toda la humanidad.

De esta manera, decidió enviar miles de cartas a distintos países proponiendo el 20 de julio como el Día del Amigo. Su argumento era que el alunizaje representaba un gesto de amistad de la humanidad hacia el universo.

La propuesta fue bien recibida y, con el tiempo, la fecha se consolidó en la Argentina y cruzó fronteras.

Actualmente, el Día del Amigo es una de las jornadas más esperadas del año. Las personas aprovechan para reunirse con quienes consideran su familia elegida y compartir momentos especiales.

La tradición, nacida en la Argentina, también se adoptó en países como Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay y España, donde el 20 de julio se convirtió en sinónimo de amistad y reencuentro.