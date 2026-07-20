Comenzamos una nueva semana y de a poquito el mes de julio comienza a despedirse. Finalmente, por fin hoy cesó el alerta por viento norte que azotó a nuestra provincia durante los últimos cuatro días y que dejo árboles y postes caídos y a miles de usuarios sin luz.
Según lo anunciado hoy por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para hoy se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y 20 grados de temperatura máxima sin probabilidades de precipitaciones.
Para la zona de los pericos también se anticipa cielo mayormente nublado con una temperatura máxima de 18 grados.
En San Pedro la temperatura máxima pronosticada para hoy es de 20 grados con cielo parcialmente nublado.
En Humahuaca el día comenzó con 6 grados y una sensación térmica de 4 grados. Para hoy se espera 21 grados de temperatura máxima con cielo despejado.
En La Quiaca volvió el frío porque el día comenzó con 1 grado y la sensación térmica de 0 grados. Para hoy se espera una temperatura máxima de 16 con cielo parcialmente nublado.