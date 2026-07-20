Megaoperativo contra el narcomenudeo deja 24 detenidos en Jujuy

En el marco de las políticas de prevención y persecución del narcomenudeo, la Dirección General de Narcotráfico de la Policía de Jujuy, en forma articulada con las Brigadas especializadas, la Agencia Provincial de Delitos Complejos y el Ministerio Público de la Acusación, concretó un amplio despliegue operativo entre el 10 y el 16 de julio, que permitió avanzar en la desarticulación de actividades vinculadas al tráfico de estupefacientes en distintos puntos de la provincia.

Durante ese período se llevaron adelante 20 procedimientos, que derivaron en la detención de 24 personas presuntamente vinculadas a la comercialización de drogas.

Como resultado de las intervenciones, se secuestraron 164,30 gramos de clorhidrato de cocaína y/o pasta base, 120,68 gramos de cannabis sativa, 12 teléfonos celulares, cuatro balanzas de precisión y una camioneta utilizada para la actividad delictiva.

Despliegue operativo contra el narcomenudeo

Las acciones comprendieron allanamientos, controles preventivos en la vía pública, procedimientos con personal uniformado e intervenciones en el ámbito del Servicio Penitenciario, en el marco de investigaciones coordinadas con la Justicia.

Estos resultados reflejan el trabajo sostenido y articulado de las fuerzas de seguridad y los organismos judiciales para fortalecer la prevención, investigación y persecución del narcomenudeo, contribuyendo a la protección de la comunidad y al combate contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en la provincia.