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El 24 de julio, de 9 a 14

La Feria de Santa Anita vuelve a la plazoleta Epopeya

La tradicional celebración se realizará el 24 de julio, de 9 a 14, con exposición de miniaturas, gastronomía, música, danzas y propuestas culturales abiertas a toda la comunidad.

Lunes, 20 de julio de 2026 15:53

La tradicional Feria de Santa Anita: “Todo en Miniatura, Todo con Amor y Tradición”, volverá a reunir a la comunidad el próximo 24 de julio, de 9 a 14, en la Plaza “Epopeya", ubicada entre las calles Jorge Newbery e Hipólito Yrigoyen.

El encuentro ofrecerá una jornada dedicada a las tradiciones jujeñas, con la participación de adultos mayores, familias y vecinos que podrán recorrer los distintos stands con artesanías en miniatura, una de las principales características de esta celebración.

Durante la feria, los participantes de los talleres para personas mayores exhibirán sus creaciones artesanales, además de compartir propuestas gastronómicas, música y expresiones artísticas que reflejan el trabajo realizado a lo largo del año.

La programación también incluirá la presentación del Taller de Cuentacuentos, exhibiciones de los talleres de folklore, la participación del Coro Andino con sus copleras y diferentes números de danza a cargo de instituciones invitadas.

La Feria de Santa Anita es una de las celebraciones tradicionales más representativas de la provincia y busca mantener vivas las costumbres locales a través de las miniaturas, la cultura y el encuentro entre generaciones. La actividad será libre y abierta a toda la comunidad.

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