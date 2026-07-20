“Los afiliados son los que deben elegir a las autoridades del PJ”

A menos de un mes y medio de las elecciones internas en el PJ jujeño, la diputada provincial Verónica Valente manifestó esta mañana que “los afiliados son los que deben elegir a sus autoridades” y rechazó un “acuerdo de cúpulas por afuera de la militancia” como están buscando algunos sectores del partido.

En una entrevista con FM SOL, de El Tribuno de Jujuy, la dirigente sostuvo que “lo importante es que el 30 de agosto los compañeros elijan, porque es la manera más democrática para poder organizar y tener ese partido realmente de puertas abiertas que permita al peronismo recuperar la provincia en 2027”.

“Adhiero totalmente a las palabras de nuestro conductor Rubén Rivarola sobre que debe haber dos o más listas que compitan por la conducción del PJ jujeño porque creo que unas elecciones internas en donde los afiliados tengan varias opciones será clave para recuperar esa mística que el peronismo nunca debió haber abandonado”, exclamó Valente.

La legisladora resaltó que “Rubén Rivarola fue presidente del PJ jujeño desde 2017 y nadie puede decir que no tiene la estructura más potente del partido, ya que tiene los intendentes, concejales y diputados que conforman este espacio saben cómo se trabaja para poder hacer que este partido vuelva a ser lo que tanto se espera de él”.

“Lo más importante para el PJ de Jujuy es que se mueva la militancia, cosa que los peronistas que nos sentimos identificados con la conducción de Rubén Rivarola no lo dejamos nunca de hacer, ya que para nuestro conductor estar al lado de los vecinos es la única forma de hacer política. Sabemos que nuestro sector cuenta con la estructura más grande en materia de afiliados y de militancia activa en el territorio y por eso queremos que sean los peronistas de a pie los que normalicen el partido y no un puñado de dirigentes a espaladas del pueblo”, expresó la diputada provincial.

Consultada sobre los sectores que buscan acordar una eventual lista de unidad para evitar la votación interna, Valente fue explícita al afirmar que “hay que dejar el egoísmo de lado, porque si hubieran querido una lista de unidad de un principio no hubieran pasado tantos años de una intervención”. “Yo creo que se están olvidando del todos. Si existe una unidad, que no sea una cuestión de que porque creo que tengo un cargo más importante merezco determinada representatividad por sobre los militantes que día a día caminan el territorio y les dan soluciones a los vecinos de Jujuy”, añadió.

En relación a la normalización partidaria, la dirigente justicialista aseveró que “el sector de Rivarola quiere un partido con las puertas abiertas porque hay que empezar a generar el proyecto para 2027, y esta es la primera etapa”. Y señaló: “Por eso adhiero a las palabras de Rubén (Rivarola) de que debe haber varias listas y que no deben conformarse por los cargos que ocupan los referentes, sino todo lo contrario, por venir de la militancia. Eso es lo que se tiene que priorizar acá, por eso tiene el pueblo peronista merece contar con la cantidad de listas que haya para que pueda elegir libremente la conducción que desea para el PJ”.

En ese contexto, Valente aclaró que “la mayoría de los que están integrando el sector de Rubén Rivarola (diputados, concejales, intendentes) saben muy bien qué es lo que está necesitando el compañero y también lo que sucede en sus territorios”. “Por eso le devolvemos con estructura, le devolvemos realmente con militancia y convencidos de que esa mística tiene que volver a brillar dentro del PJ y con todos los compañeros y compañeras adentro”, reflexionó.

Para finalizar, destacó el trabajo de los intendentes Rubén Eduardo Rivarola en Palpalá, de Karina Paniagua en Humahuaca y de Ariel Machaca en Abra Pampa, entre otros, por considerar que “están todos los días solucionando problemas de los vecinos en un contexto totalmente desfavorable por la ausencia total de recursos nacionales que padecen desde que asumió Javier Milei”.