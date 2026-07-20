El encuentro de colectividades será el jueves 23 de julio en el Cabildo de Jujuy

"Sabores del Mundo", el encuentro de colectividades extranjeras que combina gastronomía, música y tradiciones de distintos países, tiene nueva fecha. El evento, que originalmente estaba previsto para el sábado 18 de julio, se realizará finalmente el jueves 23 de julio, a partir de las 13, en la Plaza de las Batallas, dentro del predio del Cabildo Histórico de Jujuy.

La actividad se enmarca en el ciclo "El Cabildo en Vacaciones" y está organizada de manera conjunta entre el Cabildo Histórico de Jujuy, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y la Asociación de Colectividades Extranjeras en Jujuy.

Un viaje por el mundo sin salir de Jujuy

Durante la jornada, distintas colectividades instalarán sus puestos para compartir con el público sus platos típicos, su música y sus costumbres, en una propuesta pensada para disfrutar en familia. En su edición más reciente, el encuentro reunió a representantes de catorce países, entre ellos Armenia, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Corea, India, Italia, Japón, México, Paraguay, Perú, Rusia y Venezuela, aunque la nómina definitiva de participantes para esta nueva fecha podrá confirmarse en los próximos días a través de los canales oficiales.

"Sabores del Mundo" ya es un clásico del calendario multicultural jujeño: el Cabildo fue sede del encuentro en noviembre de 2025, cuando la propuesta alcanzó su octava edición con la participación de más de una decena de comunidades extranjeras. Edición tras edición, la convocatoria crece y consolida al espacio como un punto de encuentro entre las distintas colectividades que forman parte de la identidad jujeña.

Cuándo y dónde

Día: jueves 23 de julio

Horario: 13:00 horas

Lugar: Plaza de las Batallas, Cabildo Histórico de Jujuy

Entrada: libre y gratuita

Desde la organización invitaron a vecinos y turistas a agendar la nueva fecha y sumarse a esta propuesta que, según destacaron, permite "un recorrido por el mundo sin salir de Jujuy", a través de los sabores, la música y las tradiciones de distintas culturas.