Policía labró más de 770 actas en la primera semana de vacaciones

La comisario Lorena Choque brindó el balance de las actuaciones realizadas por la Policía de la Provincia de Jujuy durante el último fin de semana, en el marco de la primera semana del receso escolar de invierno. Según precisó la jefa policial, en los distintos procedimientos y controles vehiculares desplegados en la provincia se labraron un total de 774 actas de infracción.

Del total de las sanciones registradas, Choque detalló que 698 correspondieron a infracciones varias de tránsito, 68 a conductores que dieron positivo en los controles de alcoholemia y 8 a vehículos detectados circulando a alta velocidad.

Siniestro vial mortal en Ruta 9

En el reporte vial, las autoridades confirmaron un hecho ocurrido el pasado miércoles sobre la Ruta Nacional N.° 9, a la altura de la localidad de Yala. Un joven de 19 años que circulaba en motocicleta perdió el control del rodado, derrapó sobre la calzada y falleció en el lugar.

Vehículo secuestrado en La Quiaca

Por otra parte, efectivos de la Brigada de Investigaciones, en conjunto con personal de Seguridad Vial de la Unidad Regional 5, interceptaron una camioneta marca Toyota durante un control de rutina en la ciudad de La Quiaca. Al verificar la documentación, constataron que el vehículo registraba un pedido de secuestro activo solicitado por la Justicia de la Provincia de Buenos Aires. La causa quedó bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación para resolver la situación legal del rodado.

Operativo por la final de la Selección Argentina

Finalmente, durante la jornada del domingo se desplegó un operativo de seguridad especial con cerca de 500 efectivos policiales en Jujuy Capital, con motivo de las concentraciones por la final disputada por la Selección Argentina. Durante las coberturas, la Policía demoró a tres hombres que causaban disturbios en la vía pública bajo los efectos del alcohol. Los implicados fueron trasladados a la Comisaría Seccional 1.ª y quedaron a disposición de la Justicia y del fuero contravencional.