2.300 usuarios siguen sin servicio eléctrico

Desde el Gobierno provincial confirmaron que ese es el número de abonados que aún no cuenta con suministro eléctrico, según el último relevamiento de la empresa distribuidora. Las cuadrillas ya normalizaron las redes de media tensión y ahora avanzan sobre reclamos puntuales en distintos barrios de la capital jujeña.

Las tareas para restablecer el servicio eléctrico continúan este lunes en distintos sectores de Jujuy, luego del fuerte temporal de viento norte que afectó a la provincia durante el fin de semana. De acuerdo con el reporte de la empresa prestataria del servicio, emitido durante la mañana, alrededor de 2.300 usuarios permanecían sin energía, cifra que podría variar a medida que avanzan las reparaciones, ya que algunos vecinos habrían recuperado el suministro en las últimas horas.

Los trabajos ahora se hacen caso por caso

Según indicaron fuentes de la compañía, la red de media tensión quedó normalizada durante la jornada del domingo, por lo que las cuadrillas dejaron de concentrarse en grandes sectores y ahora atienden los reclamos de manera individual. Ya no habría barrios completos sin luz, sino cortes puntuales en cuadras o domicilios específicos que todavía presentan inconvenientes.

Los barrios con más reclamos

Los sectores donde se registra actualmente la mayor cantidad de reclamos son:

Alto Comedero

San Pedrito

Cuyaya

Huaico

Sargento Cabral

Mariano Moreno

Ciudad de Nieva

23 de Agosto

Qué hacer si todavía no volvió el servicio

Los usuarios que continúen sin electricidad deben realizar el reclamo comunicándose al 0800 888 0077, línea a través de la cual las cuadrillas reciben y procesan cada caso reportado para avanzar con la normalización completa del servicio.