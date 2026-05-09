Cortes y restricciones de tránsito por trabajos de EJESA durante el fin de semana

La Secretaría de Servicios Públicos y la Dirección de Tránsito y Transporte de la capital jujeña informaron que, debido a tareas programadas por personal de EJESA, se implementarán restricciones al tránsito y al estacionamiento en distintos puntos de la ciudad durante el fin de semana.

Según precisaron desde el área, el sábado 9 de mayo, entre las 14 y las 00, quedará prohibido estacionar sobre calle Necochea, en el tramo comprendido entre Fascio y Salta.

En tanto, el domingo 10 de mayo, de 8 a 22 , se dispondrá la prohibición de estacionamiento y el corte total del tránsito vehicular en calle Balcarce, entre Salta y Fascio.

Ante esta situación, desde la Dirección de Tránsito solicitaron a conductores y vecinos circular con precaución, respetar la señalización dispuesta en la zona y atender las indicaciones del personal apostado. El objetivo es garantizar el normal desarrollo de las tareas y preservar la seguridad vial.