Sofía Matorras es la nueva representante del Colegio Remedios de Escalada

En una noche inspirada en los años 80, “Los Leones” eligieron a sus representantes para vivir la experiencia FNE 2026.

La sucesora de Marina Paoloni es Sofía Matorras, mientras que Julia Tartalo y Martina González Ficca fueron elegidas como primera y segunda representante.

El cuadro de honor se completó con Josefina Villarroel como Miss Simpatía, Valentina Salas como Miss Elegancia y Santino Paredes como “Chico 10”.

La velada también estuvo marcada por el festejo del 35° aniversario del colegio. Con looks retro, música icónica de los 80 y una pista llena de energía, estudiantes y promociones hicieron vibrar la noche al ritmo de canciones como “Billie Jean” de Michael Jackson y “Dancing Queen” de ABBA.

Además, 12 ex reinas del establecimiento participaron de la celebración y recibieron un reconocimiento especial.