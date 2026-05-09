Sábado frío y a la espera de lluvias

La capital jujeña inició este sábado con un marcado descenso de temperatura y cielos completamente cubiertos. Según los datos actualizados a las 07.00 horas, la ciudad registra una temperatura de 10°C, con una humedad alta del 74% y vientos del sector sur a 8 km/h. La visibilidad se mantiene en los 10 km, bajo un cielo nublado que anticipa condiciones inestables para las próximas horas.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se espera que durante la tarde aumenten las probabilidades de lluvia, alcanzando entre un 40% y 70%. Para este sábado, la temperatura mínima se estima en 4°C, mientras que la máxima no superará los 10°C.

Se recomienda precaución al transitar debido a que se esperan ráfagas de viento sur que podrían oscilar entre los 42 y 50 km/h durante la tarde.

Hacia la noche, la probabilidad de precipitaciones disminuirá notablemente, aunque el ambiente continuará muy frío.

Para el día de mañana, se prevé un descenso aún más pronunciado de la temperatura mínima, alcanzando valores bajo cero.