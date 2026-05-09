Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS
3884873397
PUBLICIDAD
TENDENCIAS

Lionel Messi habló antes del Mundial: "voy a jugar hasta que no pueda más"

El capitán de la Selección argentina dejó una afirmación que generó una fuerte ilusión sobre la continuidad de una carrera que lleva 22 años en el fútbol profesional.

Sabado, 09 de mayo de 2026 18:50

Lionel Messi dio una entrevista a un mes del comienzo del Mundial 2026. El capitán de la Selección argentina habló con el Pollo Álvarez y se refirió a su competitividad y su hambre de gloria.

“Es mi manera de ser. Me gusta lo que hago, amo jugar a la pelota y lo voy a hacer hasta que no pueda más. Soy competitivo, me gusta ganar a todo. Eso es lo que me llevó a ser quién soy”, expresó Messi en la entrevista.

A poco del Mundial, el “10″, reveló que le cuesta aceptar la derrota: “Me cuesta perder, no me gusta. Me llevó a conseguir todo lo que conseguí y también me lleva a ser lo que soy”.

“Me da lo mismo la edad. Mientras yo pueda seguir haciendo lo que me gusta y me sienta capacitado y físicamente bien, para el resto no me preocupa”, agregó el futbolista del Inter Miami.

  • Messi eligió a los candidatos del Mundial: “Hay selecciones que llegan mejor que Argentina”

Lionel Messi reveló cuáles son sus candidatos para quedarse con el título. El capitán de la Selección argentina aseguró que “van a competir, pero será complicado”.

“Sabemos que por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor. Hay que ilusionarse como se ilusiona siempre el argentino. Esta Argentina va a competir como siempre”, expresó Messi.

“Creo que Francia está muy bien otra vez, tiene jugadores de muchísimo nivel. España y Brasil, que si bien no está en su mejor momento siempre es candidata”.

Después, un poco serán siempre los mismos: Alemania, Inglaterra, Portugal y las grandes potencias”, amplió en una entrevista con el Pollo Álvarez.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias
PUBLICIDAD