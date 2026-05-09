Se reprogramó el evento GoKu No Hi por las condiciones climáticas

Debido a las condiciones climáticas para este fin de semana, el evento GoKu No Hi fue reprogramado hasta nuevo aviso, según informaron los organizadores a través de sus redes oficiales.

La actividad, que iba a desarrollarse en la Plaza de los Inmigrantes y era organizada por la Asociación Japonesa de Jujuy en el marco de los 40 años de Dragon Ball, debió ser suspendida debido a las actuales condiciones climáticas que afectan a la provincia.

Asimismo, desde la organización adelantaron que el evento se realizará durante este mes e invitaron a los interesados a mantenerse atentos a las redes oficiales de la asociación para conocer la nueva fecha.