El pasado de Jujuy cobra vida a través de la inteligencia artificial

A través de su perfil @gixo.creativo, el director de arte y creador de contenido logró viralizar una serie de piezas que animan fotografías antiguas de la provincia. A través de la inteligencia artificial, las fotos antiguas cobran movimiento y conectan la historia local con las nuevas generaciones digitales.

Entre las recreaciones más destacadas se encuentran el Cine Select y el puente Lavalle. Esta técnica permite ver el movimiento y el ambiente de la capital jujeña hace décadas, dándole una nueva mirada a sus calles y a la vida cotidiana de antes.

El rescate visual también llega hasta la Quebrada de Humahuaca, Patrimonio de la Humanidad. La intervención sobre el Monumento a los Héroes de la Independencia dota de una sorprendente vitalidad a la emblemática figura del "Indio", resignificando este ícono de la identidad regional mediante el realismo digital.

Vázquez Guijo, reconocido internacionalmente por su trabajo en video con IA, propone una innovadora forma de difusión que permite redescubrir la historia visual de Jujuy desde una estética moderna y envolvente.