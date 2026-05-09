Zoonosis realizará operativos en distintos barrios de la ciudad

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, informó el cronograma de actividades que se desarrollará durante la próxima semana en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de acercar servicios gratuitos de vacunación antirrábica, desparasitación, registro de mascotas y atención del quirófano externo.

Las acciones forman parte de las políticas de prevención y cuidado responsable de animales de compañía que lleva adelante el municipio en los barrios capitalinos.

El cronograma previsto es el siguiente:

Lunes 11

Vacunación, registro y desparasitación

Río Pilcomayo y Tejada – barrio Castañeda

De 15 a 18 horas

Martes 12

Vacunación, registro y desparasitación

Plaza de calle Lucio Mancilla – barrio San Isidro

De 9 a 12 horas

Miércoles 13

Quirófano externo

CIC Che Guevara – barrio Che Guevara

Desde las 8 horas

Se atenderá con modalidad M1 L1.

Jueves 14

Vacunación, registro y desparasitación

Plaza Belgrano, calle San Martín – barrio Centro

De 15 a 18 horas

Viernes 15

Vacunación, registro y desparasitación

Plaza La Mora, calle Escaya – barrio San Francisco de Álava

De 9 a 12 horas

Desde la Dirección de Zoonosis recordaron a los vecinos la importancia de cumplir con los controles sanitarios de las mascotas y asistir con los animales correctamente sujetos con correa, collar o transportadora, para garantizar una atención segura y ordenada.