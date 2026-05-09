Zoonosis realizará operativos en distintos barrios de la ciudad

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, informó el cronograma de actividades que se desarrollará durante la próxima semana en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de acercar servicios gratuitos de vacunación antirrábica, desparasitación, registro de mascotas y atención del quirófano externo.
Las acciones forman parte de las políticas de prevención y cuidado responsable de animales de compañía que lleva adelante el municipio en los barrios capitalinos.
El cronograma previsto es el siguiente:
Lunes 11
Vacunación, registro y desparasitación
Río Pilcomayo y Tejada – barrio Castañeda
De 15 a 18 horas
Martes 12
Vacunación, registro y desparasitación
Plaza de calle Lucio Mancilla – barrio San Isidro
De 9 a 12 horas
Miércoles 13
Quirófano externo
CIC Che Guevara – barrio Che Guevara
Desde las 8 horas
Se atenderá con modalidad M1 L1.
Jueves 14
Vacunación, registro y desparasitación
Plaza Belgrano, calle San Martín – barrio Centro
De 15 a 18 horas
Viernes 15
Vacunación, registro y desparasitación
Plaza La Mora, calle Escaya – barrio San Francisco de Álava
De 9 a 12 horas
Desde la Dirección de Zoonosis recordaron a los vecinos la importancia de cumplir con los controles sanitarios de las mascotas y asistir con los animales correctamente sujetos con correa, collar o transportadora, para garantizar una atención segura y ordenada.