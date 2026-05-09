Homenaje a Charly García: inauguraron un impactante mural en Buenos Aires

La histórica disquería y librería Zivals inauguró un mural de 195 metros cuadrados realizado por el artista Martín Ron en homenaje a Charly García, como parte de las celebraciones por su 55º aniversario.

La obra puede verse desde la emblemática esquina de Avenida Corrientes y Avenida Callao y está emplazada sobre la terraza del local que desde hace más de cinco décadas forma parte del circuito cultural porteño.

El mural toma como referencia visual la icónica portada del álbum "Clics Modernos" y recrea el cruce entre Walker Street y Cortlandt Alley, en Nueva York, donde fue fotografiado García para esa histórica imagen. La intervención traslada aquella postal neoyorquina al corazón de Buenos Aires, estableciendo un diálogo simbólico entre ambas ciudades.

Según explicaron desde Zivals, la propuesta busca unir el imaginario del rock argentino con uno de los espacios más representativos de la cultura popular porteña. En ese sentido, la obra de Ron transforma la fachada en una pieza de fuerte impronta urbana que se incorpora desde ahora al paisaje visual del centro de la ciudad.

El propio Charly García visitó el local para dar su aval al proyecto antes de la finalización del mural, que ya se convirtió en un nuevo punto de atracción para fanáticos del músico y seguidores del arte urbano.

Martín Ron, un muralista de reconocida trayectoria

Ron es autor de más de 400 obras en ciudades como Londres, Bristol, Miami, Tenerife y Berlín, además de murales icónicos en la Argentina dedicados a Diego Maradona, Lionel Messi y el Papa Francisco, "El cuento de los loros" en Villa Urquiza y los homenajes a las víctimas del atentado a la AMIA, entre muchos otros.

Su obra en la Torre de Agua de Miramar fue distinguida como Mejor Mural del Mundo por la plataforma Street Art Cities, y en 2021 La Legislatura porteña lo declaró Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.