Reconocimiento provincial al talento deportivo de Palpalá

La gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola continúa fortaleciendo el desarrollo deportivo local y acompañando a los atletas palpaleños que representan con orgullo a la ciudad y a la provincia en competencias nacionales e internacionales. En este sentido, deportistas de Palpalá fueron reconocidos en el salón “Pilar Bermúdez” de la Legislatura de Jujuy por diputados del bloque justicialista, a través de una Declaración de Interés Legislativo destinada a visibilizar y respaldar el crecimiento de los jóvenes talentos.

Durante el encuentro participaron Kevin Carrizo, atleta convencional guía y campeón Sub 16 junto a Pablo Gonzales, atleta con discapacidad visual, ambos surgidos de las Escuelas Deportivas Municipales de Palpalá, quienes recibieron distinciones por su desempeño en lo que va del año y su próxima participación en el Nacional de Atletismo que se realizará el 23 de mayo en Venado Tuerto, Santa Fe. Ambos se formaron con instructores de nuestra comuna en espacios gratuitos impulsados por el municipio como parte de una política sostenida de inclusión, contención y descentralización deportiva en los barrios.

Asimismo, Rodrigo Abán, deportista con Síndrome de Down, que fue reconocido por su trayectoria como nadador paralímpico y por su reciente clasificación el Mundial de Portugal previsto para octubre de 2026. Todos becados por el intendente Rubén Eduardo Rivarola.

Los jóvenes compartieron sus experiencias y plantearon la necesidad de fortalecer el acompañamiento académico para compatibilizar estudios y competencias deportivas, resaltando que todos se destacan con excelentes notas en lo escolar. En ese sentido, los diputados se comprometieron en gestiones ante el Ministerio de Educación para garantizar el cumplimiento de normativas vigentes y facilitar la recuperación de exámenes y materias. También se avanzará en la búsqueda de recursos para transporte, pasajes y equipamiento.

Las diputadas Verónica Valente, Daniela Veliz y Claudia Sánchez destacaron el permanente compromiso del municipio con el deporte, recordando la reciente entrega de becas deportivas realizada por el intendente Rivarola. Desde la Municipalidad de Palpalá se continúa trabajando para consolidar a la ciudad como capital provincial del deporte y brindar más oportunidades a los jóvenes talentos.