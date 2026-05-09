Acuerdo con Brasil para capacitar gratis al sector turístico en idioma portugués

El Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy y la Embajada de Brasil en Argentina rubricaron este jueves un acuerdo de cooperación para ofrecer cursos gratuitos de portugués orientados al sector turístico provincial. La rúbrica se concretó en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, con la presencia del gobernador Carlos Sadir.

La capacitación estará a cargo del Instituto Guimarães Rosa (IGR), organismo cultural de la embajada brasileña especializado en la enseñanza y difusión de la lengua portuguesa. Los cursos tendrán modalidad virtual, duración semestral y otorgarán certificación oficial a quienes aprueben la evaluación final.

El acuerdo fue firmado por el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas; el embajador de Brasil en Argentina, Julio Glinternick Bitelli; y la directora del IGR, Fabiana Pinho. La provincia será la encargada de la convocatoria, selección e inscripción de los participantes.

La iniciativa responde a una estrategia para consolidar la preparación del sector turístico jujeño ante el sostenido crecimiento del turismo brasileño en el norte argentino. En destinos como la Quebrada y la Puna, el dominio del portugués se ha convertido en una competencia cada vez más demandada por hoteles, agencias de viajes, gastronómicos y prestadores turísticos.

El convenio tendrá una vigencia inicial de dos años y prevé, además, el desarrollo de programas conjuntos vinculados a la enseñanza del portugués y el intercambio cultural entre Brasil y Jujuy.