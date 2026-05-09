Elección Miss Otoño en Abra Pampa

El día de ayer viernes 8 de mayo, el polideportivo municipal de Abra Pampa se convirtió en el epicentro de la alegría estudiantil con la realización de la Elección Miss Otoño 2026 organizado por el departamento de física y química de la Escuela Normal “Juan Bautista Cabral” con el propósito de recaudar fondos para adquirir material de laboratorio necesarios.

Desde las 17, música, color y entusiasmo juvenil marcaron el inicio de una jornada que reunió a tres instituciones secundarias de la ciudad y 12 fueron las candidatas que desfilaron por la pasarela, primero con el uniforme de sus colegios, mostrando frescura y simpatía en medio de risas y aplausos. Luego, el escenario se llenó de energía con un despliegue coreográfico preparado por los alumnos de las pre-promos, quienes contagiaron entusiasmo a todo el público.

Las hinchadas también tuvieron su momento de protagonismo. Papelitos, nieve artificial, globos multicolores y banderas flameando al ritmo de las bandas musicales hicieron vibrar el polideportivo. Cada grupo presentó su propuesta con creatividad y pasión, buscando la mejor calificación.



El segundo pasaje de las candidatas estuvo dedicado a la moda otoñal. Vestidos con tonos dorados y cálidos, algunos confeccionados por artesanas locales, reflejaron la esencia de la estación y dieron un toque cultural al evento.

Pasadas las 22:00, el jurado anunció el esperado veredicto. Itatí Agustina Antoniolli, del Colegio Polimodal N° 2, fue coronada como Miss Otoño 2026, acompañada por su primera princesa, Lamas Oriana, y la segunda princesa, Yonar Eluney.

El jurado estuvo integrado por Pedro Martínez (Coordinador del IES Abra Pampa), Gisela Cortez (profesora y esteticista), Débora Bustamante (esteticista) y Micaela Agustina Mateo (esteticista). Además, se entregaron presentes a todas las participantes y se premiaron los concursos de hinchadas y coreografías. El Polimodal se llevó el galardón en coreografía, mientras que la mejor hinchada fue la del 5º 2ª división de la Escuela Normal, que se destacó por su energía y creatividad.

La elección de Miss Otoño 2026 no solo coronó a una reina, sino que reafirmó la fuerza de la juventud de Abra Pampa, capaz de transformar una tarde otoñal en una verdadera fiesta cultural llena de música, color y tradición.