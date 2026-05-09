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Gobierno de Jujuy

Se realizarán controles visuales gratuitos y entrega de anteojos

El programa está dirigido a personas de 6 a 17 años de edad.

Sabado, 09 de mayo de 2026 00:00

El Gobierno provincial acompañará la implementación del programa "Ver para ser libres", una propuesta conjunta con el Ministerio de Capital Humano de Nación y municipios que busca fortalecer las condiciones de aprendizaje y promover el acceso igualitario a la salud visual.

El operativo se desarrollará del 11 al 29 del corriente, de 9 a 17, mediante dos dispositivos móviles equipados con laboratorios y herramientas específicas para la realización de controles oftalmológicos y la entrega gratuita de anteojos en el día. La propuesta está destinada a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años, priorizando la detección temprana de problemas visuales que muchas veces afectan el desempeño escolar sin ser advertidos a tiempo.

El 11 y 12 del actual, el programa se cumplirá en la exestación de trenes; el 13/5 en el Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Nido "Ara San Juan"; 14/5, Escuela 415 "Confederación General de Trabajo" y Multiespacio "Jorge Cafrune"; 15/5, Multiespacio "Jorge Cafrune" y Escuela 456 "Sargento Juan Bautista Cabral", todos de esta capital. El 19/5, en la Escuela 95 "Almirante Guillermo Brown" y Escuela Secundaria 14 "San Juan Pablo II" (San Pedro); el 20/5, Escuela de Comercio 1 y Colegio Secundario 68, ambos de Perico; el 21/5, Escuela Técnica "Ing Herminio Arrieta", al igual que el 22/5, día en el que además estará en la Escuela 112 "Coronel Manuel Dorrego", ambos de Libertador.

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