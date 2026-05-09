Sadir, en el lanzamiento de la Mesa Federal Minera

El gobernador Carlos Sadir participó en San Juan del lanzamiento de la Mesa Federal Minera, un nuevo espacio de articulación entre el Gobierno nacional, las provincias y el sector privado destinado a promover inversiones estratégicas y consolidar el desarrollo de la minería en la Argentina.

La apertura del encuentro estuvo encabezada por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y contó además con la presencia de autoridades nacionales, entre ellas el ministro del Interior, Diego Santilli; gobernadores de distintas provincias, representantes de cámaras empresarias, compañías mineras, referentes sindicales y actores vinculados al desarrollo productivo y económico del país.

Durante la jornada de trabajo se abordaron distintos ejes vinculados al fortalecimiento de la minería argentina, el impulso a nuevas inversiones y la necesidad de continuar consolidando un marco de previsibilidad y seguridad jurídica que permita acompañar el crecimiento del sector.

En ese contexto, se destacó la importancia del trabajo articulado entre Nación, provincias y empresas para transformar el potencial minero del país en desarrollo productivo, generación de empleo genuino e infraestructura para las comunidades. Actualmente, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi) concentra proyectos mineros por más de 42 mil millones de dólares, de los cuales seis ya fueron aprobados, representando inversiones superiores a los 7.188 millones de dólares. Además, se estima que las exportaciones mineras podrían alcanzar los 20 mil millones de dólares hacia el 2035.

La presencia del gobernador Sadir en este espacio refleja el posicionamiento que Jujuy logró construir en los últimos años en materia minera, consolidándose como una provincia referente en producción de litio, desarrollo de energías vinculadas a la transición energética y generación de oportunidades económicas asociadas al crecimiento de la actividad. Durante el encuentro, los participantes coincidieron en la necesidad de seguir fortaleciendo políticas públicas que permitan ampliar inversiones, generar más puestos de trabajo y potenciar el desarrollo de proveedores locales y comunidades vinculadas a la actividad minera.

Participaron también los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), junto a representantes de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, empresarios del sector, legisladores nacionales y referentes sindicales. Entre las autoridades presentes estuvieron además los secretarios de Minería, Luis Lucero, y de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem, y el titular del CFI, Ignacio Lamothe.