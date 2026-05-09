Continúa el descacharrado en los barrios capitalinos

El Ministerio de Salud dio a conocer el cronograma de descacharrado que se cumplirá en esta capital, para la prevención del dengue, zika y chikungunya, pidiendo la colaboración de la población. Este lunes se realizará en la zona del Caps 820 Viviendas, el martes 12 en la del hospital Snopek (Alto Comedero), el miércoles 13 en la zona Caps Favaloro (Alto Comedero), el jueves 14 en la zona Caps El Chingo y el viernes 15 en Finca Scaro.

Se destacó que las tareas iniciarán a las 8.30 en cada sector, con equipos conformados por agentes sanitarios y personal de salud que trabajan en terreno de manera coordinada.

32 ablaciones

Por otra parte, la cartera sanitaria informó que recientemente se realizó de manera satisfactoria un nuevo procedimiento de ablación de órganos en el hospital "San Roque" de esta capital, por lo que ya suman 32 los operativos realizados este año en Jujuy, incluyendo ámbitos público y privado.