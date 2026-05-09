Con motivo de haberse conmemorado el Día Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja el 8 de mayo, hoy realizarán una jornada demostrativa de Primeros Auxilios y RCP. Se concretará en el parque San Martín (en la zona del monumento), de 16 a 20.

Realizarán actividades lúdicas y técnicas de RCP, difundirán lo que hacen por la comunidad y se podrá hablar con los voluntarios sobre los incidentes en el hogar, entre otras situaciones. "Aprendé a salvar vidas con nuestras capacitaciones flash", resaltaron en la invitación a la comunidad. También acompañará AHF Argentina.

Los principios fundamentales de la Cruz Roja son la humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad.