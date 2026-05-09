Encauzan solución para los docentes de Actividades Prácticas

Con el reciente otorgamiento de 47 cargos a docentes de Actividades Prácticas por parte del Ministerio de Educación y un proyecto de capacitación a fin de que alcancen la titularidad en el 2028, parece encauzarse una demanda histórica de ese sector educativo que estaba en retroceso luego de quedar fuera del diseño curricular.

Asdea funciona en José de la Iglesia 2278, Cuyaya; atendiendo lunes, miércoles y viernes de 18 a 21. Pero ahora siguen trámites.

Desde la Asociación Sindical de Docentes Especiales y Artísticos (Asdea) recibieron con satisfacción esa decisión y agradecieron a la ministra de Educación Daniela Teseira y a la directora de Nivel Primario Viviana Villegas.

La referente gremial, Mercedes Chaile, recordó a El Tribuno de Jujuy que "el 2026 comenzó malísimo para nosotros porque nos anoticiamos que quedaban alrededor de 80 docentes de Actividades Prácticas sin cargo, que les habían comunicado que los Cupof (código presupuestario) pasaban a Educación Especial y que quedaban fuera por una cuestión que no figuraban en el diseño curricular".

La situación motivó reuniones de Asdea con las autoridades educativas para presentar documentación sobre lo que habían venido trabajado estos años en materia de reconversión y a la par un proyecto aprobado con 16 escuelas asignadas que a mediados de 2024 y sin saber el motivo fue dado de baja.

"Queremos dejar bien claro que siempre hemos trabajado con los docentes que eran provisionales y reemplazantes, o sea que estaban con cierta inestabilidad laboral; no con los titulares porque entendíamos que ya tienen su cargo", expresó Chaile.

El proyecto previamente aplicado fue analizado y tomado como base para aumentar los cargos. De los 80 que quedaban fuera se hizo un entrecruzamiento de datos que arrojó 47 docentes a quienes se entregó la designación. Sucedió que los restantes aparecían como provisionales o reemplazantes en Actividades Prácticas pero en realidad tenían otros espacios donde eran titulares.

Los nombramientos fueron cerca de sus domicilios, en su mayoría en el interior, en San Pedro, Humahuaca, La Quiaca, Palpalá, Perico y El Carmen, entre otros.

Se trata sobre todo de egresados de la Escuela de Arte con el antiguo título de maestro o profesor de Artes Manuales y Decorativas (que después fue asimilado por el Profesorado de Artes Visuales).

Según lo dialogado y que se plasmaría en una resolución habrá una capacitación para otorgarles una cierta titulación a fin de que lleguen a la titularidad en el 2028. De ese modo se completarían los saberes de las profesoras con lenguajes que les faltan y que figuran dentro del diseño curricular como Danzas, Expresión Corporal y Teatro. Comenzaría en agosto y en diciembre rendirían la primera parte para acceder a la estabilidad en los cargos, continuando luego el cursado con vistas a la titularidad.

"Es la lucha histórica que traíamos. Y si bien no se ha reconvertido en lo que habíamos capacitado a los docentes, se ha vuelto a rescatar el espacio. Nos costó muchísimo pero estamos satisfechos", señaló la referente sindical a la vez de remarcar que "obramos con total transparencia".

Chaile acotó que "lo bueno es que no se cierra acá, va a haber otras instancias donde se van a poder incorporar más docentes".

El siguiente desafío será la apertura del diseño curricular para la incorporación de Actividades Prácticas "cosa de que no quede nadie afuera y vuelva a figurar como antes; nada más que con algún tipo de modificación, habíamos adjuntado una reconversión en tecnología, arte y cultura en su momento, seguimos creyendo que es lo más adecuado", finalizó. (Eugenia Sueldo)