En la capilla Virgen de Fátima están rezando novena patronal

Con distintos signos y experiencias de fe en la capilla Nuestra Señora de Fátima, que forma parte de la parroquia San Pedro y San Pablo, están rezando la novena patronal. Está ubicada en Alberro y Sucre del barrio Alberdi y el lema 2026 es "Guiados por María, vivimos como Iglesia el don de la misión".

Hoy están previstas dos actividades. Por un lado en la capilla se rezará el Santo Rosario a las 20.30 y la santa misa a las 21. Está invitada la comunidad Señor de la Cruz y se encargarán los ministros de la Eucaristía con el tema "A la escucha de la Palabra, el discernimiento eclesial".

Y la Serenata a Nuestra Madre se desarrollará a partir de las 21 pero en la sede parroquial de avenida Almirante Brown y Zegada.

Mañana empezará el tercer triduo "También los envío". A las 9 rezarán el Rosario y a las 9.30 la misa con el Centro Vecinal Alberdi y el Centro Gaucho "Juan Bautista Alberdi". El tema es "La misión del matrimonio y la familia" y estará a cargo Catequesis.

El lunes el Rosario a las 20.30 y la misa a las 21 con la Escuela "Presbítero Moreno" como invitada y el tema "La misión de los jóvenes en la Iglesia y en la sociedad" y los monaguillos como encargados. Finalizando el martes con el rezo del Santo Rosario a las 20.30 y la misa a las 21 con la Escuela "Nueva Esperanza" como invitada y el tema "En la barca con Jesús... todos discípulos misioneros".

La solemnidad de la Virgen se celebrará el domingo 17 de este mes con la misa a las 10 y la procesión con la imagen por las calles del barrio Alberdi a las 11 convocando a toda la parroquia San Pedro y San Pablo que encabeza el padre Rubén Toconás.

"Te pedimos Madre Bondadosa nos obtengas el don de la paz para que se haga realidad la nueva civilización del amor", señala una de las intenciones.