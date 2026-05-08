Alerta amarilla por fuertes vientos y cambio de tiempo

La jornada de hoy en Jujuy está marcada por una fuerte inestabilidad climática. En la capital, el día comenzó con una temperatura mínima de 6°C y una humedad muy alta, que alcanzó el 97%. Aunque la mañana se presentó despejada, se espera que por la tarde la máxima llegue a los 16°C antes de que las condiciones empeoren por el ingreso de un frente frío.

Según el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional, gran parte del territorio provincial se encuentra bajo alerta amarilla. Para la zona de la Puna y la Cordillera se esperan vientos intensos, mientras que en los Valles y la Quebrada rige una alerta por viento Zonda. Este fenómeno traerá ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora, lo que provocará un ambiente seco y la posible reducción de visibilidad por polvo suspendido.

Para el final del día, el pronóstico indica un aumento de la nubosidad y probabilidades de lluvias débiles en distintas localidades. La temperatura bajará a los 10°C por la noche, anticipando el aire frío que se sentirá con más fuerza el sábado. Se recomienda a la población asegurar elementos que puedan volarse en los techos y circular con extrema precaución ante la llegada de las ráfagas.