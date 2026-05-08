Segunda edición de la feria de emprendedores en calle Salta

Este viernes se lleva adelante la segunda edición de la feria de emprendedores en el edificio de calle Salta 1162. La propuesta surge como una herramienta de acompañamiento para paliar los efectos de la crisis económica nacional, ofreciendo a los trabajadores independientes un lugar sin costos operativos donde exponer y vender sus productos.

La actividad es impulsada desde el frente del diputado provincial Rubén Rivarola, quien puso a disposición las instalaciones de la sede para que los emprendedores cuenten con un punto de encuentro fijo.

Según explicó Susana Yohni, integrante de la organización, la apertura de este espacio responde a la urgencia de muchos productores: "Esto empieza como una forma de ayudar a los emprendedores en vista de la alta crisis. Cuando le planteamos la situación al diputado, inmediatamente puso a disposición este lugar para que podamos trabajar".

Actualmente, la feria congrega a más de veinte expositores de diversos rubros. El objetivo es que esta jornada se repita una vez al mes, cada viernes, para que la comunidad identifique el lugar y los emprendedores puedan tener una fecha de venta asegurada mensualmente.

En este marco, Yohni agradeció al diputado Rivarola por la escucha activa y respuesta inmediata. Así como también la colaboración de los equipos que trabajan en la logística y de quienes acompañan a los feriantes para garantizar el normal desarrollo del evento. "Nos brindan lo mejor de ellos para que nos sintamos cómodos en este lugar", subrayó.

Horarios y ubicación

La jornada comenzó a las 10:00 y se extenderá hasta las 19:00 horas, por lo que los vecinos todavía pueden acercarse durante la tarde.

Los stands están ubicados en calle Salta 1162, entre Ramírez de Velazco y Senador Pérez (frente a la Escuela Técnica N° 1). Se invita a los ciudadanos a visitar el predio para apoyar el trabajo local en este contexto económico complejo.