Nueva amenaza en una escuela de San Pedro de Jujuy

En este caso se hace referencia a lo sucedido el día miércoles en la Escuela “201 Salvador Canuto Martínez” en el barrio Salvador Mazza de la ciudad de San Pedro, cuando se encontró un mensaje “tiroteo 2026” en el baño de las mujeres.

Inmediatamente se activó el protocolo de seguridad alertando a las autoridades. Las clases continuaron normalmente y se labraron las actas correspondientes a los responsables.

Por otro lado los padres colaboraron correctamente con la institución ante lo sucedido.

En consecuencia el día jueves y viernes de esta semana el personal policial reviso y superviso las bolsas y mochilas de cada alumno. Hasta el momento se desconoce cuándo lo habrían escrito.

Sanciones por amenzar en las escuelas: