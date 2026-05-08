La Mesa de Barrios Populares convoca a asamblea por la crisis habitacional en Jujuy

Este sábado 9 de mayo, a las 10:00 horas, se llevará a cabo una reunión abierta de la Mesa Nacional de Barrios Populares. El encuentro será en la sede del Frente 22 de Agosto, ubicada en Lisandro de la Torre 878 a partir de las 10.00 hs. El encuentro busca articular una respuesta colectiva ante la situación de emergencia que atraviesan los proyectos de urbanización en la región.

La convocatoria surge en un contexto de alerta para las organizaciones territoriales. Según informaron los organizadores, tras las recientes discusiones en el Congreso Nacional, se logró detener una reforma que ponía en riesgo el marco normativo del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).

Sin embargo, advierten que la problemática persiste debido a que las obras de infraestructura en los barrios se encuentran actualmente paralizadas y existe la posibilidad de nuevos intentos legislativos que afecten sus derechos.

Ejes centrales del encuentro

La asamblea se centrará en dos pilares fundamentales. En primer término, se presentarán los lineamientos del Proyecto de Ley de Hábitat Digno para la provincia de Jujuy, buscando que los propios vecinos sean quienes impulsen y organicen las propuestas desde sus territorios.

Como segundo punto, se realizará un balance sobre el estado de las obras de integración socio-urbana. Los asistentes debatirán sobre cuáles son los proyectos que han quedado truncos y definirán un pliego de exigencias para que se restablezcan las mejoras en servicios básicos y vivienda.

Participación ciudadana

Bajo las consignas de informar, debatir y organizar, la Mesa Nacional extendió la invitación no solo a vecinos de barrios populares, sino a todas las personas e instituciones interesadas en defender el derecho a un hábitat digno.

Desde la organización señalaron que el objetivo es construir propuestas desde la base, fundamentadas en la experiencia de quienes habitan los barrios, sosteniendo que la unión es la única herramienta para evitar que las decisiones se tomen sin la participación de los vecinos que habitan estos barrios.