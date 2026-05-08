Ledesma renueva su parque operativo y subastará tractores, excavadoras y vehículos el 15 de mayo

En el marco de un plan de renovación de bienes, Ledesma subastará tractores, topadoras, excavadoras, vehículos, autoelevadores, cuatriciclos y un importante lote de maderas finas. La comercialización estará a cargo de Monasterio Tattersall Activos, firma especializada en la venta de activos industriales y agropecuarios.

La subasta se llevará a cabo el viernes 15 de mayo de 2026, exclusivamente por internet, aunque los interesados podrán seguir la puja de manera presencial en las oficinas de Monasterio Tattersall en CABA, con reserva previa. Los equipos podrán ser inspeccionados en el predio del ingenio Ledesma, en Libertador General San Martín (Jujuy), los días viernes 8 y sábado 9 de mayo, de 9 a 16 horas.

Entre los lotes más destacados figuran tractores John Deere de distintos modelos y años (7515, 6615, 6130j, 5403 y 5603), una topadora John Deere 850J (año 2019), una excavadora Caterpillar 320 D (2012) y otra John Deere 210G (2020). También se subastarán camionetas Toyota Hilux, VW Saveiro, un IVECO Daily con grúa articulada, quince cuatriciclos Honda TRX y madera de cedro, tipac, teca y lapacho.

Condiciones de participación

La modalidad es estrictamente online. Los interesados deben registrarse previamente en la plataforma de Monasterio Tattersall, solicitar crédito y constituir una garantía del 10% (depósito o transferencia) o del 30% con ECHEQ. Las ofertas se realizan en tiempo real y el sistema incluye un mecanismo de prórroga automática de 30 segundos ante ofertas en el cierre.

“Es una subasta clave por la calidad de los activos y el respaldo de Ledesma. En Monasterio Tattersall Activos garantizamos transparencia en cada etapa, respaldados por años de trayectoria”, afirmó Martín Ruiz, gerente de la División Activos de Monasterio Tattersall.

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