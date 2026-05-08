Un ataque homofóbico que se llevó la vida de Miguel Coria

Esta mañana, en la Legislatura de Jujuy, el abogado de la víctima, Ruddy Casas, junto a la hermana de Miguel, Gabriela Coria, brindaron una conferencia de prensa para hablar sobre el asesinato de Miguel Coria, ocurrido en Tarija el pasado 25 de abril.

“Miguel era una persona homosexual y ese fue el motivo del crimen, lamentablemente”, expresó Casas, quien aseguró que se trató de un ataque motivado por odio hacia la orientación sexual de la víctima.

El hecho ocurrió cuando el agresor y Miguel se dirigieron al domicilio de la víctima. Según relató el abogado, en un momento Miguel habría intentado darle un beso al atacante, quien reaccionó violentamente golpeándolo brutalmente. La víctima logró escapar hasta la vereda del frente, pero el homicida lo alcanzó, lo redujo y comenzó a golpear su cabeza contra una pared, provocándole una fractura de cráneo.

Además, denunciaron que el agresor continuó atacándolo cuando Miguel ya estaba totalmente inmovilizado y sin posibilidad de defenderse. Finalmente, tras cometer el asesinato, el atacante se dio a la fuga.

Con respecto al historial del acusado, Casas señaló que contaba con antecedentes por violencia intrafamiliar, agresiones y amenazas, además de dos condenas previas.

“Tuvo que morir una persona para que la Justicia se dé cuenta de que la libertad de esta persona era un peligro para la sociedad”, sostuvo el abogado.

Actualmente, el acusado se encuentra detenido en Bolivia. La causa fue caratulada como “delito de asesinato”, figura que contempla una pena de hasta 30 años de prisión sin derecho a indulto, la máxima condena prevista en ese país. La próxima audiencia fue fijada para el 27 de agosto.

El caso generó una fuerte movilización de familiares, amigos, integrantes del grupo de zumba al que asistía Miguel y miembros de la comunidad LGBTQ+, quienes continúan reclamando justicia.

“A Miguel Coria no lo mató solamente la violencia física, lo mataron el prejuicio, la discriminación y el odio hacia su orientación sexual”, concluyó Casas.

Por su parte, Gabriela Coria habló entre lágrimas sobre el dolor que atraviesa la familia.

“A mi hermano Miguel Ángel lo mataron el odio y la crueldad, alguien que tenía un total desprecio por la vida humana”, expresó. Además, recordó las rutinas de Miguel y el cariño que recibía tanto en la provincia como en Bolivia. “Él prometió a mi madre que iba a cuidarla hasta los últimos días de su vida y ahora ella quedo destrozada”, dijo totalmente desconsolada.